Силовики задержали мужчину в центре Киева, заблокировали выезд ТЦК, разбили стекло

По данным очевидцев, военкомы вместе с полицейскими силой задержали мужчину в центре Киева, заблокировали выезд ТЦК и разбили заднее стекло. После этого к месту стянули ещё около 20 полицейских. Во время потасовки один из силовиков ударил девушку, а двое других скрутили мужчину, который бил по машине. Чем закончился конфликт и удалось ли ТЦК увезти задержанного, неизвестно.

По их данным, военкомы вместе с полицейскими силой затолкали мужчину в микроавтобус прямо на улице. Это вызвало ярость у прохожих — вокруг машины быстро собралась толпа примерно из 30 человек.

Люди заблокировали выезд автомобилю ТЦК и разбили заднее стекло. После этого к месту стянули ещё около 20 полицейских. Во время потасовки один из силовиков ударил девушку, а двое других скрутили мужчину, который бил по машине. Чем закончился конфликт и удалось ли ТЦК увезти задержанного, неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что количество жалоб на действия сотрудников ТЦК на Украине выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Дмитрий Лубинец сообщал, что в офис омбудсмена поступило уже более шести тысяч обращений, связанных с нарушениями во время мобилизационных мероприятий. По его словам, граждане жалуются на применение силы и другие неправомерные действия со стороны военкоматов. Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Киев ТЦК Военкомы Полицейские Задержание Потасовка Нарушения Жизнь И Здоровье Правозащита

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Зарплатное неравенство сократилось в РоссииПоследние годы наблюдается постоянное снижение разрыва средних зарплат 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников.

Read more »

Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У него 20+20 в 38 играхВсего в 38 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Колорадо» 40 (20+20) баллов.

Read more »

Кабмин ввел временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФОн будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года.

Read more »

В «Роскосмосе» изучают опасность неопознанных объектов вокруг спутника США. Новости. Первый канал20 октября было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов.

Read more »

Ученые выяснили, что Мировой океан становится темнееЗа 20 лет более 20% Мирового океана потеряли свет.

Read more »

Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня – 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0,7 в матчеГолкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона.

Read more »