Силовики задержали мужчину в центре Киева, заблокировали выезд ТЦК, разбили стекло

📆5/15/2026 1:25 AM
По данным очевидцев, военкомы вместе с полицейскими силой задержали мужчину в центре Киева, заблокировали выезд ТЦК и разбили заднее стекло. После этого к месту стянули ещё около 20 полицейских. Во время потасовки один из силовиков ударил девушку, а двое других скрутили мужчину, который бил по машине. Чем закончился конфликт и удалось ли ТЦК увезти задержанного, неизвестно.

По их данным, военкомы вместе с полицейскими силой затолкали мужчину в микроавтобус прямо на улице. Это вызвало ярость у прохожих — вокруг машины быстро собралась толпа примерно из 30 человек.

Люди заблокировали выезд автомобилю ТЦК и разбили заднее стекло. После этого к месту стянули ещё около 20 полицейских. Во время потасовки один из силовиков ударил девушку, а двое других скрутили мужчину, который бил по машине. Чем закончился конфликт и удалось ли ТЦК увезти задержанного, неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что количество жалоб на действия сотрудников ТЦК на Украине выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. Уполномоченный по правам человека в Верховной раде Дмитрий Лубинец сообщал, что в офис омбудсмена поступило уже более шести тысяч обращений, связанных с нарушениями во время мобилизационных мероприятий. По его словам, граждане жалуются на применение силы и другие неправомерные действия со стороны военкоматов. Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru

