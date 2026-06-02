Сестра Игоря Дятлова добивается нового уголовного дела о гибели группы

Татьяна Перминова, родная сестра Игоря Дятлова, требует возбуждения нового уголовного дела для всестороннего расследования гибели туристической группы в 1959 году на перевале Дятлова. Адвокат отмечает формальность предыдущего расследования и необходимость эксгумации тел.

Родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова добивается возбуждения нового уголовного дела о гибели туристической группы ее брата в 1959 году. Как сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Черноусов, предыдущее уголовное дело было возбуждено формально, без четкой фабулы, номера и статьи, а проверка прокуратуры в 2020 году не привела к полноценному следствию.

Адвокат отметил, что прокуратура лишь озвучила версию о гибели группы из-за лавины, но не провела необходимых следственных действий, таких как эксгумация тел и дополнительные экспертизы. Татьяна Перминова настаивает на всестороннем расследовании, включая химическую экспертизу, которая ранее не проводилась, и эксгумацию всех тел погибших. Она также хочет быть признанной потерпевшей по делу, даже с условием подписки о неразглашении, чтобы узнать правду о трагедии.

Перевал Дятлова на Северном Урале стал известен после того, как зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Всего в группе было девять человек, и их тела были найдены с различными травмами, некоторые без одежды. С тех пор появилось более сотни версий гибели: от природных явлений и схода лавины до паранормальных событий и испытаний секретного оружия. Несмотря на многочисленные теории, официальное расследование 1959 года было закрыто с формулировкой о несчастном случае.

В 2020 году Генеральная прокуратура провела новую проверку, в ходе которой пришла к выводу, что туристы погибли из-за снежной лавины, а в условиях плохой видимости не смогли найти свою палатку. Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков тогда заявил, что вопрос о причинах трагедии закрыт. Однако родственники погибших, в частности Татьяна Перминова, не согласны с этим заключением и требуют более глубокого расследования.

Адвокат Евгений Черноусов подчеркивает, что проверка прокуратуры не является полноценным следствием, так как не включала эксгумацию тел и необходимые экспертизы. По его словам, для установления истины необходимо возбудить новое уголовное дело об убийствах, провести комплексную экспертизу, включая химическую и трасологическую, а также исследовать все обстоятельства гибели группы. Татьяна Перминова готова к тому, что дело может быть засекречено, но настаивает на доступе к информации для родственников. Она неоднократно обращалась в различные инстанции, но пока безрезультатно.

Перевал Дятлова продолжает привлекать внимание как исследователей, так и общественности, и новое расследование может пролить свет на одну из самых загадочных трагедий XX века. Однако пока официальные органы не комментируют возможность возобновления дела, а родственники надеются на справедливость и правду, которая может быть установлена только через всестороннее и беспристрастное расследование





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Перевал Дятлова Татьяна Перминова Уголовное Дело Расследование Экспертиза

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