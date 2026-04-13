Серия загадочных исчезновений: отставной генерал ВВС и другие ученые

С момента лета 2024 года серию загадочных исчезновений и смертей, связанных с учеными и высокопоставленными лицами, продолжает расследовать общественность и политические деятели. Последним в этом списке стал отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд, 68 лет. Его видели в последний раз 27 февраля, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Это происшествие стало восьмым в череде необъяснимых случаев, вызывающих растущую тревогу и подозрения. Первым в списке стал 61-летний Фрэнк Майвальд, сотрудник исследовательской лаборатории, чья смерть произошла летом 2024 года, и причины которой до сих пор не установлены. Далее, в мае 2025 года, бесследно исчез Энтони Чавес, бывший сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламоса, известной своими историческими связями с разработкой первой атомной бомбы. В июне того же года, во время похода в лесу с друзьями, пропала исследовательница из НАСА Моника Реза. Эта цепочка продолжилась в декабре 2025 года, когда исчезла Мелисса Касиас, занимавшая административную должность в Лос-Аламосе. Спустя несколько дней общественность узнала о пропаже Джейсона Томаса, ученого-биомедика из компании Novartis. Его останки были обнаружены лишь 17 марта, в озере недалеко от его дома.

На этом список таинственных происшествий не закончился. 15 декабря 2025 года был убит Нуно Лурейро, директор Центра термоядерного синтеза Массачусетского технологического института. 16 февраля 2026 года постигла аналогичная участь астрофизика Карла Гриллмэйра. Через 11 дней после этого исчез генерал Маккасланд, добавив еще одну загадку в эту серию.

Серия происшествий вызвала серьезную обеспокоенность среди представителей власти. Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт первым обратил внимание на эту тревожную ситуацию. Он выразил свою озабоченность, призвав к тщательному расследованию всех обстоятельств этих случаев. К нему присоединился конгрессмен от Миссури Эрик Берлисон, который усилил градус напряженности, заявив, что генерал Маккасланд, по его информации, обладал сведениями об НЛО. Берлисон подчеркнул, что некоторые из других пропавших и погибших также могли быть связаны с данной темой. Это заявление добавило новый виток в обсуждение произошедшего, заставляя задуматься о возможности существования нераскрытых правительственных секретов и иных факторах, стоящих за этими событиями. В настоящее время Берлисон активно работает над рассекречиванием правительственных документов, касающихся НЛО и внеземной жизни, надеясь пролить свет на эту запутанную ситуацию. Конгрессмен признался, что ждет не дождется момента, когда сможет ознакомиться с подготовленными к публикации файлами, веря, что в них сокрыта правда, которую обществу пока не раскрыли.

Он и его коллеги стремятся к установлению истины, пытаясь понять природу и причины этих загадочных исчезновений и смертей. Расследование продолжается, и общественность ожидает новых подробностей и ответов на многочисленные вопросы, которые возникли в связи с этой серией. На данный момент остается много неизвестных, и будущее расследования кажется столь же туманным, как и обстоятельства, окружающие сами случаи.





