В хуторе Жданов, а также в других населенных пунктах зафиксированы взрывы в результате детонации дронов. Есть погибшие и раненые, повреждены жилые и коммерческие объекты. В то же время средства ПВО за сутки сбили десятки управляемых бомб и сотни дронов.

По последним данным, в ходе продолжающихся боевых действий на приграничных территориях зарегистрирована серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Вечером в хуторе Жданов Яковлевского округа произошел взрыв на территории коммерческого объекта, вызванный срабатыванием дрона.

В результате инцидента один из мужчин получил серьезные осколочные ранения, врачи бригады скорой помощи оказали ему первую помощь непосредственно на месте, однако мужчина отказался от госпитализации. На месте падения беспилотника загорелся грузовой автомобиль, пожар впоследствии был потушен пожарными расчетами. Оперативные службы и правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия, проводят осмотр и собирают вещественные доказательства. Сообщается и о других инцидентах, имевших место в течение отчетного периода.

В селе Казинка Валуйского округа дрон нацелился на частный жилой дом, однако подробности о возможных разрушениях и пострадавших уточняются. Еще один беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Кроме того, в Глушковском районе зафиксирована гибель местного жителя в результате целенаправленной атаки украинского беспилотника. Погибший мужчина в возрасте 60 лет скончался на месте от полученных повреждений.

В городе Рыльске при ударе БПЛА по многоквартирному дому пострадала 46-летняя женщина. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и осколочные ранения. В результате взрыва также загорелась кровля многоквартирного дома, однако пожар удалось локализовать и потушить. В рамках обороны региона силами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены и сбиты крупные группы воздушных целей.

Среди них 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, а также около 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, используемых для разведки и нанесения ударов. Эти данные подчеркивают высокую интенсивность обстрелов и необходимость constant'ной бдительности. Оперативные штабы продолжают мониторинг обстановки и анализируют все инциденты с целью выявления patterns и предотвращения будущих атак. Гражданским лицам в приграничных районах рекомендуется соблюдать меры безопасности и следовать инструкциям местных властей





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