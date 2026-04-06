Серия арестов: Граждане Украины подозреваются в террористической деятельности и незаконном пересечении границ

В Румынии и Индии задержаны граждане Украины по подозрениям в терроризме и организации противоправной деятельности. В Румынии расследуется дело о доставке СВУ, в Индии - о подготовке терактов. Отдельно сообщается о задержании украинца за незаконное пересечение границы Румынии.

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризм ом Румынии (DIICOT) сообщило о задержании двух граждан Украины по подозрению в организации доставки самодельных взрывных устройств ( СВУ ) курьерской службой. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в 2025 году.

Доказательства, представленные следствием, указывают на то, что подозреваемые въехали на территорию Румынии 14 октября 2025 года с целью доставки двух посылок, содержащих самодельные зажигательные устройства. Эти посылки были переданы в штаб-квартиру международной курьерской компании на следующий день. Отмечается, что СВУ могли быть приведены в действие дистанционно, что увеличивает серьезность обвинений. DIICOT приняло решение обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых, 23 и 24 лет, под стражу. Им предъявлены обвинения в попытке совершения противоправных действий. Дело было передано на рассмотрение в Апелляционный суд Бухареста, что свидетельствует о важности расследования и серьезности предъявленных обвинений.\В параллельном развитии событий, связанном с потенциальной террористической деятельностью, в Индии были задержаны шесть граждан Украины. Согласно информации, опубликованной газетой The Indian Express, эти лица, а также один гражданин США, подозреваются в сговоре с целью осуществления террористических актов против Индии. Правоохранительные органы Индии арестовали подозреваемых. По данным издания, обвиняемые въехали в Индию по действующим визам, однако, пересекли границу штата Мизорам без необходимого разрешения на ограниченную зону, что вызвало подозрения и стало поводом для начала расследования. Этот случай подчеркивает озабоченность международных служб безопасности по поводу потенциальных угроз, исходящих от иностранных граждан, и усиливает необходимость тщательного контроля и мониторинга передвижения лиц, пересекающих государственные границы.\В дополнение к этим событиям, телеканал Romania.tv сообщил о задержании 31-летнего гражданина Украины в Румынии. Инцидент произошел 8 марта в районе населенного пункта Фратэуций Веки в округе Сучава. Задержанный пересек государственную границу на мотодельтаплане. По факту незаконного пересечения государственной границы и управления воздушным судном лицом, не имеющим соответствующих документов, возбуждено уголовное дело. Этот инцидент, хотя и не связан напрямую с терроризмом, как в предыдущих случаях, демонстрирует проблемы, связанные с контролем за воздушным пространством и незаконным пересечением границ. В совокупности эти события подчеркивают возрастающую обеспокоенность международными органами по поводу незаконной деятельности, связанной с иностранными гражданами, и необходимость усиления координации и обмена информацией между странами для предотвращения угроз безопасности. Новостной канал «Известия» в мессенджере МАХ информирует о всех важных новостях, включая эти события, предлагая оперативную и всестороннюю информацию о текущих событиях





