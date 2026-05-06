Сергей Лапочкин поддержал отмену красной карточки Облякова в дерби ЦСКА и Спартака

Эксперт и бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал спорный эпизод с участием Ивана Облякова в финале Пути регионов Кубка России, согласившись с решением судьи Левникова заменить удаление на желтую карточку.

Напряженный и эмоциональный финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором сошлись два главных соперника из столицы — ЦСКА и Спартак , стал свидетелем одного из самых спорных судейских моментов сезона.

Московское дерби, традиционно отличающееся высоким градусом борьбы и бескомпромиссностью, проходило на стадионе красно-белых. К середине второго тайма счет на табло фиксировал минимальное преимущество Спартака в один мяч, что заставляло игроков армейцев действовать более агрессивно и рискованно в попытках сравнять положение. Именно в этот период игры произошел инцидент, который едва не изменил весь ход встречи и мог оставить одну из команд в критически невыгодном положении из-за численного меньшинства.

На 65-й минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков пошел в жесткий стык с игроком Спартака Кристофером Мартинсом. Главный арбитр встречи Кирилл Левников, находясь в непосредственной близости от эпизода, мгновенно отреагировал на нарушение и предъявил футболисту ЦСКА красную карточку. Решение судьи вызвало бурную реакцию как со стороны игроков, так и среди болельщиков на трибунах.

Первое впечатление арбитра было основано на визуальном восприятии высокого контакта и использовании шипов, что в правилах футбола часто трактуется как серьезное нарушение, влекущее за собой немедленное удаление игрока с поля. Однако в современном футболе такие острые моменты подвергаются тщательной проверке с помощью системы видеоповторов. После того как главный судья проконсультировался с командой VAR и самостоятельно изучил запись инцидента на мониторе, его первоначальное мнение изменилось. Левников пришел к выводу, что прямое удаление в данной ситуации было бы чрезмерно суровым наказанием.

Арбитр отменил красную карточку и вместо нее показал Облякову желтую, классифицировав его действия как безрассудные, но не представляющие прямой угрозы здоровью соперника в той степени, которая потребовала бы удаления. Этот поворот событий существенно повлиял на психологический климат в командах и позволил ЦСКА сохранить полноценный состав для дальнейшей борьбы за результат в этом принципиальном противостоянии. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, комментируя произошедшее в эфире Матч ТВ, полностью поддержал действия Кирилла Левникова. По мнению эксперта, первоначальная красная карточка была слишком строгим решением.

Лапочкин детально разобрал эпизод, отметив, что хотя удар шипами действительно имел место, нога футболиста в момент контакта немного съехала вниз, что значительно снизило степень опасности фола. Эксперт подчеркнул, что в текущем чемпионате России встречались гораздо более жесткие эпизоды, которые оценивались всего лишь как предупреждения. По мнению Лапочкина, в первый момент судья был слишком сконцентрирован на первом касании и высоте контакта, что и привело к поспешному решению о красной карточке.

Данный инцидент вновь поднимает важный вопрос о роли VAR в современном спорте и о том, как технологии помогают исправлять человеческие ошибки в условиях колоссального давления, которое испытывают судьи во время московских дерби. Анализ ситуации показал, что внимательный разбор видеоматериалов позволяет избежать несправедливости и сохранить спортивный баланс в матче. Для Ивана Облякова и его команды это решение стало настоящим спасением, так как игра вдесятером против сильного соперника в финале кубкового турнира практически лишила бы их шансов на успех.

В итоге, благодаря грамотной работе судейского корпуса и поддержке экспертного сообщества, эпизод был разрешен в соответствии с духом и буквой правил игры





