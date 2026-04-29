Сербия получает газ из России по самым выгодным ценам в Европе, обеспечивая себе надежные поставки, в то время как другие страны платят в разы больше. Белград не планирует вводить санкции против России и отказываться от выгодного контракта.

Сербия в настоящее время является лидером в Европе по стоимости природного газ а, обеспечивая себе самые выгодные условия поставок. Об этом заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

В условиях, когда многие европейские страны, включая Германию и Австрию, вынуждены приобретать газ по ценам в три-пять раз превышающим сербские, Белград сохраняет стабильность и конкурентоспособность благодаря надежным и долгосрочным соглашениям с Российской Федерацией. Попович подчеркнул, что гарантированные объемы поставок газа являются ключевым фактором, обеспечивающим экономическую устойчивость Сербии и ее возможности для развития. Это позволяет сербским предприятиям и домохозяйствам получать доступ к энергии по доступным ценам, что особенно важно в текущей геополитической обстановке и условиях глобальной энергетической нестабильности.

Важно отметить, что данная ситуация является результатом стратегического партнерства между Сербией и Россией, которое развивается на протяжении многих лет. Это партнерство не ограничивается только энергетической сферой, но также охватывает и другие области, такие как торговля, инвестиции и культурный обмен. Сербское правительство последовательно придерживается политики многовекторности, стремясь к развитию взаимовыгодных отношений со всеми странами, однако, признает особую важность сотрудничества с Россией, основанного на общих исторических и культурных ценностях.

В то же время, Сербия осознает необходимость соблюдения международных норм и правил, и стремится к поиску баланса между своими национальными интересами и обязательствами перед международным сообществом. Политика Сербии в отношении энергетической безопасности является ярким примером этого подхода. Несмотря на растущее давление со стороны западных стран, призывающих Сербию присоединиться к санкциям против России и отказаться от долгосрочного контракта на поставку газа, Белград твердо стоит на своей позиции.

Министр Попович заявил, что Сербия никогда не введет санкции против России, подчеркнув, что это противоречит национальным интересам страны. Он отметил, что благодаря существующим договоренностям между президентами Сербии и России, Сербия имеет не только самую низкую цену на газ в Европе, но и гарантированные поставки, что является критически важным фактором для обеспечения энергетической безопасности страны. Попович также напомнил о глубоких исторических связях между сербским и русским народами, которые всегда были союзниками в борьбе за свободу и справедливость.

Он подчеркнул, что в этом году отмечается 85-летие со дня начала Второй мировой войны, и сербский и русский народы вместе мужественно сражались против нацизма, понеся огромные жертвы во имя победы. Эти исторические связи, по мнению Поповича, являются прочным фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. В контексте приближающихся выборов в Сербии, вопрос энергетической безопасности и отношений с Россией приобретает особую актуальность.

Политическая элита страны осознает, что решение о сохранении или изменении текущей политики в отношении России может оказать значительное влияние на исход выборов и будущее развитие страны. В то же время, сербское общество в целом поддерживает сохранение дружественных отношений с Россией, что также является важным фактором, который необходимо учитывать при принятии политических решений. Ситуация с газовыми поставками в Сербию является предметом пристального внимания со стороны Европейского Союза.

ЕС оказывает давление на Белград, требуя отказаться от долгосрочного контракта с Россией и диверсифицировать источники поставок газа. Представители ЕС утверждают, что зависимость от российского газа делает Сербию уязвимой к политическому давлению и может угрожать ее энергетической безопасности. Однако, сербское правительство считает, что отказ от российского газа приведет к значительному увеличению цен на энергию и негативно скажется на экономике страны.

Поэтому, Белград стремится к поиску компромиссных решений, которые позволят сохранить доступ к российскому газу на выгодных условиях и одновременно диверсифицировать источники поставок. В настоящее время, Сербия рассматривает возможность строительства газопроводов из других стран, таких как Азербайджан и Турция, а также развитие собственной добычи газа. Однако, эти проекты требуют значительных инвестиций и времени для реализации. В то же время, сербское правительство продолжает переговоры с Россией о продлении контракта на поставку газа после истечения его срока действия.

Попович выразил уверенность в том, что эти переговоры будут успешными и Сербия продолжит получать газ из России по самым выгодным ценам. Он также подчеркнул, что Сербия готова к сотрудничеству с ЕС в области энергетической безопасности, но при этом будет отстаивать свои национальные интересы и право самостоятельно определять свою энергетическую политику





