Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой в олимпиаде

Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой в олимпиаде
📆5/21/2026 6:16 PM
В четверг, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады по 24 предметам. В этом году школьники города завоевали 1972 диплома, что стало абсолютным рекордом. Посетив торжественную встречу, мэр отметил рекордное число diplomov победителей и призеров — отличное достижение.

Всего на долю Москвы приходится примерно 48 % победителей олимпиад в стране. Встреча победителей и призеров Всероссийской олимпиады состоялась в концертном зале «Москва». На нее пришли около трех тысяч человек: не только сами школьники, но и их родители, учителя, директора школ и тренеры олимпиадных сборных. Для них устроили веселый вечер с творческими мастер-классами, играми и фотовыставкой, а на сцене выступали ведущие артисты отечественной эстрады.

Московские умники и умницы также поздравили и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что рекордное число дипломов победителей и призеров — это отличное достижение, наглядно показывающее прогресс столичной системы образования. Серьезный конкурс Всероссийская олимпиада — это серьезное испытание по 24 предметам, которое проводят в четыре этапа по всей стране. Сперва дети решают задания в школе, потом — на уровне муниципалитетов.

Затем идет региональный тур, и только лучшие попадают в заключительный. В этом году из 520 тысяч столичных ребят в финальный этап прошли учащиеся 375 московских школ. Призы В призы попали 1822 столичных школьника, суммарно завоевав 1618 дипломов призеров и 354 диплома победитель. А вообще, 35 учащихся и вовсе стали абсолютными чемпионами, набравшими наибольшее количество баллов.

Такая сухая статистика — а что за ней стоит? Конечно, стоит развитие московского образования, которое считается одним из самых лучших в мире. Сергей Собянин. Призы и награды, конечно, — это только самая маленькая часть успеха.

Главное, что теперь все двери в этой жизни, все двери ведущих университетов нашей страны открыты перед вами. Вы можете выбрать любой путь, любую профессию, любую специальность. И везде вас будут рады

