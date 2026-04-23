Сергей Собянин посетил новый технопарк телеканала НТВ

Мэр Москвы осмотрел современный мультимедийный комплекс, оснащенный передовыми технологиями, и подчеркнул его значимость для развития российского телевидения. Технопарк стал первым за полвека телевизионным техническим центром, построенным в России с нуля.

Мэр Москвы Сергей Собянин совершил визит на территорию нового, передового технопарк а, который с конца прошлого года служит основной площадкой для вещания телеканала НТВ . В рамках посещения столичный градоначальник провел детальный осмотр мультимедийного комплекса, оснащенного самым современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

Особое внимание было уделено ньюсруму, оформленному в инновационном стиле, а также техническим помещениям, аппаратным и студиям, где ежедневно создается контент для миллионов зрителей. В ходе экскурсии, организованной руководством телеканала, Сергей Собянин имел возможность пообщаться с сотрудниками, узнать о специфике их работы и задать интересующие вопросы.

Ему были продемонстрированы впечатляющие технические возможности комплекса, в частности, способность мгновенно интегрировать элементы дополненной реальности в студийное пространство, создавать и редактировать графические элементы в реальном времени, а также обеспечивать прямые включения практически из любой точки земного шара. Эта функциональность открывает новые горизонты для создания динамичного и захватывающего телевизионного контента. Технопарк НТВ представляет собой знаковое событие для российской телеиндустрии, став первым за почти полвека телевизионным техническим центром, возведенным в России с нуля после строительства комплекса в Останкино.

Масштаб проекта впечатляет: общая площадь технопарка составляет около 76 тысяч квадратных метров, а высота – 42 метра. Это современное сооружение не только обеспечивает телеканал НТВ передовыми технологиями, но и создает благоприятные условия для работы творческого и технического персонала. Сергей Собянин подчеркнул значимость проекта, отметив: «С помощью «Газпром медиа» создан уникальный студийный комплекс, который не создавался в нашей стране и в Москве уже полсотни лет.

Я думаю, что это большое событие не только для телевизионщиков, но и для десятков миллионов зрителей, россиян, которые будут видеть качественную продукцию». Эти слова отражают уверенность в том, что новый технопарк позволит НТВ значительно повысить качество вещания и предложить зрителям еще более интересный и разнообразный контент. Комплекс спроектирован с учетом самых современных требований к безопасности и энергоэффективности, что делает его не только технологически продвинутым, но и экологически ответственным объектом.

Реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству телекомпании НТВ и правительства Москвы. Соглашение о строительстве впечатляющего и высокотехнологичного комплекса было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума в 2021 году, что подчеркнуло стратегическую важность проекта для обеих сторон. В августе 2025 года технопарк НТВ был торжественно введен в эксплуатацию, ознаменовав новую эру в развитии российского телевидения. Этот комплекс является не только производственной площадкой для телеканала, но и центром инноваций, где разрабатываются и внедряются передовые технологии в области телевещания.

Планируется, что технопарк станет площадкой для проведения мастер-классов, семинаров и конференций для специалистов телеиндустрии, способствуя обмену опытом и развитию профессиональных навыков. Кроме того, технопарк НТВ может стать привлекательным объектом для туристических экскурсий, позволяя широкой публике познакомиться с процессом создания телевизионного контента и увидеть новейшее оборудование в действии. Этот проект является ярким примером успешного сотрудничества государства и бизнеса в сфере медиа и технологий, способствующего развитию российской экономики и повышению качества жизни граждан





