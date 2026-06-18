Сергей Юрский и Наталья Тенякова: Прочные отношения и громкие расставания

Сергей Юрский и Наталья Тенякова, известные по роли бабу Шуры и дяди Мити в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», пережили не только прочные отношения, но и громкие расставания. Несмотря на это, они создали прочную семью и стали известными актерами.

Звездная личная жизнь всегда привлекала повышенное внимание поклонников, но особенным спросом пользовались слухи о том, кто с кем развелся, и кто кому изменил. Прочные долгие отношения — вроде тех, что были у композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова или актрисы и режиссера Светланы Дружининой и оператора Анатолия Мукасея — проходили обычно вне скандальной светской хроники.

Но случалось так, что в жизни артистов было место обеим сторонам этой медали — они переживали громкие расставания, а потом создавали прочные семьи. Это и произошло в жизни актеров Сергея Юрского и Натальи Теняковой





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