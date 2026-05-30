Сергей Павлович нокаутировал Таллисона Тейшейру за 38 секунд на UFC в Макао

Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал третью победу подряд, брутально финишировав бразильца Таллисона Тейшейру в первом раунде. Бой продлился всего 38 секунд.

Главная лига мира UFC продолжает завоёвывать планету: турниры в разных городах стали уже обыденностью. Вот и сегодня в Макао состоялся достаточно крупный бойцовский вечер, где главным действующим лицом для российских болельщиков был Сергей Павлович .

Наш соотечественник проводил очень важный бой: ранее десантник одержал две победы подряд, и возможный сегодняшний успех мог максимально приблизить бойца к титульному поединку. Конечно, для Павловича имелся и серьёзный риск, если учитывать, что соперник Таллисон Тейшейра находился намного ниже в рейтингах - только 15-е место. Но, как показала практика, рейтинг не всегда имеет значение, когда на кону стоит право на титульный шанс.

Громадный спортсмен Тейшейра красиво ворвался в промоушен Даны Уайта через Претендентскую серию, одержал быструю победу в дебютном бою, однако потом нарвался на Деррика Льюиса. Ветеран нокаутировал Тейшейру всего за 35 секунд, показав, что в UFC есть уровни. Впрочем, Таллисон не унывал и в следующем поединке закрыл неудачу, одолев Тая Туивасу судейским решением. И заработал отличный шанс рвануть вверх в рейтингах, получив в соперники именитого Павловича.

Для Сергея этот бой также был крайне важен: после поражения от Джона Джонса он одержал две победы подряд над далеко не последними бойцами, и третья подряд победа должна была вернуть его в обсуждение титульной гонки. Тейшейра, превосходивший россиянина в росте на добрый десяток сантиметров, начал поединок с ударов ногами. А Павлович вообще не начинал бой, а сразу его закончил: ворвался с двойкой, бразилец поплыл и пропустил ещё один жестокий кросс в голову.

Сергей набросился на упавшего соперника и брутально его финишировал - на весь бой ушло 38 секунд. Потрясающая победа Павловича! Давненько мы не видели таких выступлений Сергея и, конечно, откровенно соскучились по его брутальным победам. Великолепный результат, что и говорить.

Объявление победителя длилось дольше самого поединка. Счастливый Сергей махал зрителям и вышел абсолютно довольным. Три победы подряд явно намекают, что этому парню нужно дать ещё один титульный шанс. Возможно, следующим соперником Павловича станет победитель боя между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом, либо сам Джонс, если он решит защищать титул.

В любом случае, Сергей вновь доказал, что он один из самых опасных тяжеловесов в мире, и его возвращение на вершину рейтингов неизбежно. Российские болельщики с нетерпением ждут анонса следующего боя своего любимца, а пока можно наслаждаться этой яркой и быстрой победой, которая войдет в историю UFC как один из самых зрелищных нокаутов года





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UFC Сергей Павлович Таллисон Тейшейра Макао Победа Нокаутом

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

А пилотов где возьмете? Украине поставят особенные истребители НАТОРанее Швеция решила передать киевскому режиму 38 истребителей Gripen.

Read more »

Смолов об игре Хабиба в футбол: «Я был приятно удивлен и впечатлен! Он очень спортивный. Видно, что часто играет»Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов оценил футбольные навыки экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова .

Read more »

Клуб из Буэнос-Айреса подписал контракт с Отаменди до декабря 2027 годаКлуб из Аргентины подписал с 38-летним игроком сборной контракт до 31 декабря 2027 года

Read more »

Литва выделила рекордные 5,38% ВВП на оборонные нуждыМинистр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна формирует первую национальную армейскую дивизию и размещает на своей территории полноценную боевую бригаду Германии.

Read more »

Павлович за 39 секунд победил Тейшейру на турнире UFC Fight Night 277 в МакаоРоссийский боец UFC Сергей Павлович победил бразильца Таллисона Тейшейру на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

Read more »

Павлович уничтожил крутого бойца за 54 секунды. Окровавленный соперник аплодировал россиянинуВпечатляющая победа Сергея в UFC.

Read more »