Сергей Павлович нокаутировал Таллисона Тейшейру за 38 секунд на UFC в Макао

📆5/30/2026 1:16 PM
Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал третью победу подряд, брутально финишировав бразильца Таллисона Тейшейру в первом раунде. Бой продлился всего 38 секунд.

Главная лига мира UFC продолжает завоёвывать планету: турниры в разных городах стали уже обыденностью. Вот и сегодня в Макао состоялся достаточно крупный бойцовский вечер, где главным действующим лицом для российских болельщиков был Сергей Павлович .

Наш соотечественник проводил очень важный бой: ранее десантник одержал две победы подряд, и возможный сегодняшний успех мог максимально приблизить бойца к титульному поединку. Конечно, для Павловича имелся и серьёзный риск, если учитывать, что соперник Таллисон Тейшейра находился намного ниже в рейтингах - только 15-е место. Но, как показала практика, рейтинг не всегда имеет значение, когда на кону стоит право на титульный шанс.

Громадный спортсмен Тейшейра красиво ворвался в промоушен Даны Уайта через Претендентскую серию, одержал быструю победу в дебютном бою, однако потом нарвался на Деррика Льюиса. Ветеран нокаутировал Тейшейру всего за 35 секунд, показав, что в UFC есть уровни. Впрочем, Таллисон не унывал и в следующем поединке закрыл неудачу, одолев Тая Туивасу судейским решением. И заработал отличный шанс рвануть вверх в рейтингах, получив в соперники именитого Павловича.

Для Сергея этот бой также был крайне важен: после поражения от Джона Джонса он одержал две победы подряд над далеко не последними бойцами, и третья подряд победа должна была вернуть его в обсуждение титульной гонки. Тейшейра, превосходивший россиянина в росте на добрый десяток сантиметров, начал поединок с ударов ногами. А Павлович вообще не начинал бой, а сразу его закончил: ворвался с двойкой, бразилец поплыл и пропустил ещё один жестокий кросс в голову.

Сергей набросился на упавшего соперника и брутально его финишировал - на весь бой ушло 38 секунд. Потрясающая победа Павловича! Давненько мы не видели таких выступлений Сергея и, конечно, откровенно соскучились по его брутальным победам. Великолепный результат, что и говорить.

Объявление победителя длилось дольше самого поединка. Счастливый Сергей махал зрителям и вышел абсолютно довольным. Три победы подряд явно намекают, что этому парню нужно дать ещё один титульный шанс. Возможно, следующим соперником Павловича станет победитель боя между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом, либо сам Джонс, если он решит защищать титул.

В любом случае, Сергей вновь доказал, что он один из самых опасных тяжеловесов в мире, и его возвращение на вершину рейтингов неизбежно. Российские болельщики с нетерпением ждут анонса следующего боя своего любимца, а пока можно наслаждаться этой яркой и быстрой победой, которая войдет в историю UFC как один из самых зрелищных нокаутов года

