Сергей Черкас надеется на возвращение Малкина в КХЛ

📆5/2/2026 3:15 PM
Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился своими мыслями о возможном возвращении нападающего « Питтсбург а» Евгения Малкина в Континентальную хоккей ную лигу ( КХЛ ). Несмотря на недавнее заявление самого Малкина о желании продолжить карьеру в Национальной хоккей ной лиге ( НХЛ ) еще как минимум на один сезон, Черкас выразил надежду, что со временем мнение хоккеиста может измениться.

Он подчеркнул, что все игроки, оказавшиеся в статусе свободных агентов в НХЛ, стремятся к заключению контракта с североамериканским клубом, однако в случае неудачи КХЛ всегда открыта для приема талантливых игроков. Особое внимание Черкас уделил «Металлургу», клубу, с которым у Малкина связаны особые воспоминания, отметив, что возвращение домой было бы радостным событием для всех поклонников хоккея. Обсуждение перспектив Малкина в КХЛ происходит на фоне других интересных событий в мире хоккея.

Никита Кучеров поднялся на пятое место среди российских хоккеистов по количеству игр в плей-офф НХЛ, обогнав Павла Дацюка. Андрей Василевский занимает десятую строчку в этом рейтинге. Карина Кросс, супруга хоккеиста Ивана Рудаковского, выразила возмущение в связи с негативными комментариями, появившимися под видео с их венчания. Фетисов высоко оценил вклад Сергея Бобровского в успехи «Флориды», подчеркнув, что без его мастерства клуб не смог бы завоевать два Кубка Стэнли.

Юрий Карандин раскритиковал пресс-конференцию тренера «Металлурга» Андрея Разина, отметив, что она сыграла негативную роль для команды в плей-офф. Алексей Протас считает, что Александр Овечкин способен играть в НХЛ еще долгое время, несмотря на свой возраст. Аналитики также обсуждают текущую ситуацию в плей-офф КХЛ, где «Металлург» испытывает серьезные трудности в противостоянии с «Ак Барсом». Артем Батрак отмечает, что у «Металлурга» нет преимущества в скорости и борьбе, что ставит под сомнение их шансы на успех.

Тренер «Юты» Туриньи выразил разочарование вылетом своей команды из плей-офф, подчеркнув, что он не ищет оправданий поражению, а стремится извлечь из него уроки. Вайсфельд считает, что вратарь Илья Набоков не выглядел плохо, и его не стоит заменять. Кноблаух прокомментировал слова Макдэвида о средней команде, отметив, что «Эдмонтон» столкнулся с некоторыми проблемами и травмами. Леонид Вайсфельд подчеркнул, что козыри «Ак Барса» более эффективны, чем у «Металлурга», и казанцы демонстрируют более стабильную игру.

В целом, хоккейный мир полон событий и обсуждений, и будущее Евгения Малкина остается одной из самых обсуждаемых тем

