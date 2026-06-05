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Сербия готова к товарищескому матчу с российской национальной сборной

Спорт News

Сербия готова к товарищескому матчу с российской национальной сборной
Товарищеский МатчСборная РоссииСербия
📆6/5/2026 12:59 PM
📰aifonline
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Президент Олимпийского комитета Сербии объявил о желании провести встречу с командой России, подчеркнув открытость к сотрудничеству и дружеские отношения между странами.

Москва, 5 июня - На Петербургском международном экономическом форуме президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич объявил о готовности страны к организации товарищеского поединка с национальной сборной России.

По его словам, сербские власти открыты к диалогу и рады принимать российскую команду в Белграде, а также принимать приглашения на матчи в России. Он подчеркнул, что спортивные отношения между двумя странами всегда были теплые и взаимовыгодные, и выразил надежду, что предстоящий матч станет очередным подтверждением дружбы между народами. Последняя встреча сборных России и Сербии состоялась в 2024 году, когда команда под руководством Валерия Карпина одержала уверенную победу со счётом четыре ноль.

За всю историю такие поединки были семью, и каждая из них сопровождалась высоким уровнем игры и сильными эмоциями болельщиков. В текущем сезоне российская сборная продолжает активный график подготовки, несмотря на то, что с 2022 года клубы и национальная команда России ограничены в участии в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Сегодня, 5 июня, российская сборная проведёт товарищескую встречу с командой Буркина Фасо на Волгоград Арене, стартовый свисток прозвучит в двадцать ноль ноль по московскому времени.

Четыре дня спустя, 9 июня, подопечные Валерия Карпина вырастут в новой схватке, когда примут вызов сборной Тринидад и Тобаго. Эти матчи являются важной частью подготовки к предстоящим квалификационным раундам и позволяют игрокам отработать тактические схемы, улучшить взаимопонимание на поле и сохранить форму после длительного перерыва в международных соревнованиях. Ожидается, что болельщики обеих стран поддержат свои команды, а спортивные официальные лица продолжат укреплять сотрудничество между футбольными федерациями России и Сербии, открывая новые возможности для обмена опытом и организации совместных мероприятий

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Товарищеский Матч Сборная России Сербия Валерий Карпин Футбол

 

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