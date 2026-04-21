Head Topics

Сергей Лавров о перспективах реализации российско-американских договоренностей после саммита на Аляске

Политика News

📆4/21/2026 1:48 PM
📰Известия
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

Глава МИД РФ выразил надежду на исполнение договоренностей, достигнутых на Аляске, вспомнив при этом негативный опыт с Минскими соглашениями и подтвердив готовность России к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшейся 21 апреля пресс-конференции по итогам встречи со своим ливийским коллегой Тахером аль-Бауром уделил значительное внимание состоянию текущего российско-американского диалога. Ключевым тезисом выступления главы внешнеполитического ведомства стало ожидание того, что все договоренности, достигнутые в ходе недавнего саммита представителей двух стран на Аляске, будут добросовестно соблюдены и реализованы на практике.

По словам Лаврова, российская сторона сохраняет осторожный оптимизм относительно перспектив дипломатического взаимодействия, несмотря на то, что накопленный опыт взаимодействия с западными партнерами заставляет Москву проявлять повышенную бдительность. Министр прямо заявил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда принятые на высшем уровне обязательства игнорировались, что существенно подрывает доверие к переговорному процессу. В качестве яркого примера недобросовестного подхода к дипломатическим обязательствам глава МИД РФ привел Минские соглашения. Сергей Лавров подчеркнул, что подписание данных документов было, по сути, тактическим ходом со стороны западных стран и Киева, целью которого являлось намеренное введение России в заблуждение. Министр аргументировал свою позицию тем, что реальной задачей тех переговоров было получение временной передышки для масштабной милитаризации Украины и трансформации её в значимую военную силу, направленную против интересов безопасности РФ. Данный исторический прецедент служит для российской дипломатии важным уроком, определяющим жесткость позиции в текущих обсуждениях по урегулированию конфликтов. Тем не менее, несмотря на горький опыт прошлого, Москва продолжает придерживаться принципиальной позиции, согласно которой дипломатия остается единственным приемлемым инструментом для разрешения глобальных противоречий. В контексте дискуссий о будущем переговорного процесса были упомянуты и другие международные площадки. В частности, обсуждалась готовность Швейцарии выступить в качестве посредника для проведения нового раунда переговоров по Украине, а также повторное предложение Турции оказать содействие в перезапуске мирного процесса. Сергей Лавров еще 15 апреля подтвердил, что Российская Федерация остается открытой к конструктивному диалогу по вопросам урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что истоки текущего дипломатического трека восходят к инициативам, которые были заложены в ходе контактов президента России Владимира Путина и 45-го президента США Дональда Трампа. Сегодня Москва подчеркивает важность ответственного подхода всех сторон к взятым на себя обязательствам, указывая на то, что устойчивый мир невозможен без взаимного доверия и строгого соблюдения достигнутых договоренностей, подтвержденных на самом высоком уровне

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-22 19:47:16