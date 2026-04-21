Глава МИД РФ выразил надежду на исполнение договоренностей, достигнутых на Аляске, вспомнив при этом негативный опыт с Минскими соглашениями и подтвердив готовность России к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшейся 21 апреля пресс-конференции по итогам встречи со своим ливийским коллегой Тахером аль-Бауром уделил значительное внимание состоянию текущего российско-американского диалога. Ключевым тезисом выступления главы внешнеполитического ведомства стало ожидание того, что все договоренности, достигнутые в ходе недавнего саммита представителей двух стран на Аляске, будут добросовестно соблюдены и реализованы на практике.

По словам Лаврова, российская сторона сохраняет осторожный оптимизм относительно перспектив дипломатического взаимодействия, несмотря на то, что накопленный опыт взаимодействия с западными партнерами заставляет Москву проявлять повышенную бдительность. Министр прямо заявил, что Россия уже неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда принятые на высшем уровне обязательства игнорировались, что существенно подрывает доверие к переговорному процессу. В качестве яркого примера недобросовестного подхода к дипломатическим обязательствам глава МИД РФ привел Минские соглашения. Сергей Лавров подчеркнул, что подписание данных документов было, по сути, тактическим ходом со стороны западных стран и Киева, целью которого являлось намеренное введение России в заблуждение. Министр аргументировал свою позицию тем, что реальной задачей тех переговоров было получение временной передышки для масштабной милитаризации Украины и трансформации её в значимую военную силу, направленную против интересов безопасности РФ. Данный исторический прецедент служит для российской дипломатии важным уроком, определяющим жесткость позиции в текущих обсуждениях по урегулированию конфликтов. Тем не менее, несмотря на горький опыт прошлого, Москва продолжает придерживаться принципиальной позиции, согласно которой дипломатия остается единственным приемлемым инструментом для разрешения глобальных противоречий. В контексте дискуссий о будущем переговорного процесса были упомянуты и другие международные площадки. В частности, обсуждалась готовность Швейцарии выступить в качестве посредника для проведения нового раунда переговоров по Украине, а также повторное предложение Турции оказать содействие в перезапуске мирного процесса. Сергей Лавров еще 15 апреля подтвердил, что Российская Федерация остается открытой к конструктивному диалогу по вопросам урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что истоки текущего дипломатического трека восходят к инициативам, которые были заложены в ходе контактов президента России Владимира Путина и 45-го президента США Дональда Трампа. Сегодня Москва подчеркивает важность ответственного подхода всех сторон к взятым на себя обязательствам, указывая на то, что устойчивый мир невозможен без взаимного доверия и строгого соблюдения достигнутых договоренностей, подтвержденных на самом высоком уровне





