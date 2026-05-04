Сенсационная победа Томаса Кайли на первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии

Ирландец Томас Кайли из команды Fresh Racing одержал победу на первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии, прошедшем на автодроме Moscow Raceway, обойдя опытных соперников и продемонстрировав выдающиеся навыки вождения.

Первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии, прошедший на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье, завершился настоящей сенсацией. В захватывающей борьбе за победу дебютант чемпионата, ирландец Томас Кайли из команды Fresh Racing , одержал верх над опытными соперниками, продемонстрировав выдающиеся навыки вождения и стратегическое мышление.

Этот этап стал настоящим испытанием для пилотов, требующим максимальной концентрации, точности и умения адаптироваться к сложным условиям трассы. Путь к победе Кайли был непростым. В полуфинале он уверенно справился с сопротивлением Ильи Попова, а затем в напряженном противостоянии с Дамиром Идиятулиным, который показал впечатляющий результат в квалификации, набрав 100 баллов. Дуэль с Идиятулиным оказалась особенно драматичной, отмеченной контактной борьбой, в которой Идиятулин допустил ошибку, протаранив машину Петра Бородина, что принесло третье место Бородину.

В финале Кайли встретился с Аркадием Цареградцевым, который также показал отличные результаты на протяжении всего этапа, победив в ожесточенном сражении двух сибирских легенд – Аркадия Цареградцева и Евгения Лосева. Однако, несмотря на опыт Цареградцева на Moscow Raceway, Кайли сумел воспользоваться его помарками, продемонстрировав уверенную езду лидером и вынудив судей назначить перезаезд (OMT). В итоге, именно Кайли стал победителем дуэли и обладателем первого места в парных заездах.

Победа Томаса Кайли стала настоящим сюрпризом для многих, учитывая его статус дебютанта в Гран-При Российской Дрифт Серии. Сам Кайли признался, что давно следит за чемпионатом и имеет высокие ожидания. Он отметил уникальные особенности трассы Moscow Raceway, особенно перепад высот и скорость во втором повороте, которые делают ее идеальной для дрифта. Кайли также подчеркнул важность доверия к команде и настройке автомобиля, что позволило ему полностью раскрыть свой потенциал и давить газ на полную.

Этот этап продемонстрировал высокий уровень конкуренции в российском дрифте и готовность новых пилотов бросить вызов опытным ветеранам. Впереди зрителей ждет продолжение борьбы – второй этап турнира состоится 23–24 мая на «обратной» конфигурации трассы «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, обещая еще больше захватывающих моментов и непредсказуемых результатов. Успешный старт сезона вселяет надежду на зрелищный и напряженный чемпионат, полный ярких эмоций и неожиданных поворотов





