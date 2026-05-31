Сенников: Не знаю, какие долги могут быть у «Локомотива» при спонсоре РЖД

📆5/31/2026 4:46 PM
Сенников не понимает, какие долги могут быть у «Локомотива», если у клуба есть спонсор РЖД. Он также не понимает, перед кем долги, и сомневается в том, что это повлияет на заявку на следующий сезон. Вместо этого, он надеется, что клуб сможет решить проблемы и продолжить свою работу, несмотря на трудности.

Дмитрий Сенников "Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у « Локомотив а», если у тебя спонсор РЖД . Перед кем долги ? Нужно знать внутреннюю систему.

Я этого не понимаю. Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон. Клуб большой. Если в прошлом году «Крылья Советов» решили вопрос, когда у них долги были под миллиард рублей, то и здесь всё должны решить.

Да, будут какие-то изменения. Существенно это не повлияет. Единственное — может, «Локомотив» не будет бороться за первое-второе место. Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть.

В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из «Химок», и они принесли хорошую пользу. Главное, чтобы правильно работал штаб клуба. Тогда будет нормальный успех. Понятно, что «Локомотив» не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в своё время.

Надо как-то пройти эти тяжёлые времена", — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что долги «Локомотива» превышают 1 млрд рублей. Отмечалось, что во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии

