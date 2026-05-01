Российский сенатор Андрей Джабаров назвал лидеров Эстонии, Литвы и Латвии европейскими карликами и заявил, что их заявления не заслуживают внимания. Он также выразил уверенность в том, что после завершения украинского конфликта западные политики будут стремиться к встрече с руководством России.

Заявление российского сенатора Андрея Джабарова, прозвучавшее в ответ на критические высказывания лидеров Эстонии, Литвы и Латвии, вызвало широкий резонанс. Джабаров выразил удивление тем, что российская сторона уделяет внимание заявлениям глав этих стран, назвав их европейскими карликами, не обладающими значительным экономическим, военным или политическим весом.

Он подчеркнул, что, по его мнению, эти политики являются марионетками в руках западных спецслужб, в частности британских, и их заявления не заслуживают внимания. Сенатор считает, что подобные высказывания являются результатом внешнего влияния и не отражают реальную ситуацию. Он уверен, что Россия должна меньше реагировать на подобные провокации и сосредоточиться на достижении своих целей.

Джабаров также выразил уверенность в том, что в случае начала переговоров по урегулированию украинского конфликта, руководителю Эстонии не будет предоставлена возможность даже находиться в приемной для встреч с российским руководством. Он подчеркнул, что Россия спокойно и последовательно выполняет свою работу, четко понимая свои цели, о которых неоднократно заявлял президент. Сенатор предвидел, что после достижения этих целей, западноевропейские политики будут выстраиваться в очередь, чтобы получить возможность встретиться с руководством Российской Федерации.

Джабаров также прокомментировал перспективы диалога с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что подобные разговоры на данный момент являются бесполезными. Он пояснил, что почва для конструктивного диалога может появиться лишь после завершения украинского конфликта. Сенатор выразил скептицизм относительно возможности полной изоляции России, подчеркнув, что подобные попытки вряд ли увенчаются успехом. Он считает, что Россия обладает достаточным потенциалом для преодоления внешнего давления и сохранения своей независимости.

Джабаров подчеркнул, что Россия не стремится к изоляции и открыта для сотрудничества со всеми странами, которые готовы к равноправному диалогу и взаимному уважению. Он отметил, что российская сторона готова рассматривать различные варианты урегулирования конфликта, но только на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Сенатор также добавил, что Россия не будет идти на компромиссы, которые ущемляют ее национальные интересы. Он выразил уверенность в том, что в конечном итоге будет найдено решение, которое удовлетворит все заинтересованные стороны.

В целом, заявление Джабарова можно рассматривать как демонстрацию твердой позиции России в отношении критики со стороны стран Балтии и других западных государств. Сенатор подчеркнул, что Россия не намерена поддаваться внешнему давлению и будет продолжать следовать своему собственному курсу. Он также дал понять, что Россия не видит смысла в диалоге с теми, кто не готов к конструктивному сотрудничеству. Заявление Джабарова также содержит намек на то, что Россия уверена в своей победе в украинском конфликте и готова к новым геополитическим реалиям.

Он подчеркнул, что Россия обладает достаточными ресурсами и возможностями для защиты своих интересов и обеспечения своей безопасности. Сенатор также выразил надежду на то, что в будущем удастся наладить нормальные отношения со всеми странами, которые готовы к равноправному диалогу и взаимному уважению. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается открытой для сотрудничества, но только на основе принципов взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела





