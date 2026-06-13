Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае, где туристы считают безопасным местом для отдыха

Семья Усольцевых, проживающая в Красноярском крае, пропала в районе Кутурчинского Белогорья, популярном туристическом месте, где местные жители считают его безопасным для отдыха. Однако, как утверждают эксперты, в Красноярском крае нет абсолютно безопасных природных парков.

Семья Усольцевых пополнила список жителей Красноярского края, загадка исчезновения которых до сих пор не разгадана. Они пропали в районе Кутурчинского Белогорья, которое, по отзывам местных жителей, считается достаточно безопасным для туристов.

Однако, как утверждают эксперты, абсолютно безопасных природных парков в Красноярском крае нет.

"Наиболее часто люди, конечно, теряются в парке "Красноярские Столбы". Стабильно один‑два раза в месяц спасателям приходится вытаскивать "потеряшек". К счастью, как правило, эти спасательные операции заканчиваются благополучно, людей так или иначе удаётся вывести. За последнее время был только один факт, когда человек исчез.

Это произошло зимой и остаётся огромной загадкой, что произошло. До того, как была организована устойчимая связь, были случаи, когда в плохую погоду люди замерзали. Сейчас там практически всё нормализовано, но надо понимать, что в "Столбах" троп довольно много, поэтому действительно очень легко заблудиться — что зимой, что летом", — рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш. Собеседник издания уточнил, что статистика по другим паркам связана с их меньшей популярностью.

"В другие природные парки людей ходит меньше, и поэтому таких случаев там не так много. "Столбы" все считают почему‑то таким домашним парком и относятся к этому довольно легкомысленно", — добавил он. Кутурчинское Белогорье, где в сентябре минувшего года исчезли Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы, считается одним из достаточно популярных в Красноярском крае туристических мест. Двое взрослых и ребёнка планировали дойти до горы Буратинки и вернуться назад в течение нескольких часов, но таинственно исчезли.

У предполагаемого начала прогулки нашли их автомобиль с оставленными вещами. Никаких следов самих Усольцевых в районе поисков не обнаружено





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