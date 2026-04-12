В Курск прибыл автобус с семью жителями Курской области, освобожденными из украинского плена. Губернатор области сообщил о завершении операции по возвращению всех насильно вывезенных курян. Освобожденные будут размещены в пунктах временного размещения, им окажут медицинскую и социальную помощь.

Автобус с семью освобожденными из украинского плен а жителями Курской области прибыл в Курск. Об этом радостном событии сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 11 апреля.«Еще семь жителей курского приграничья вернулись из украинского плен а! Это последние куряне, насильно вывезенные на территорию Украины», — написал губернатор в своем Telegram-канале, выражая облегчение и радость по поводу возвращения земляков.

Он также отметил, что на белорусской границе освобожденных встретила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая сыграла важную роль в их освобождении и безопасной доставке домой.<\/p>

Среди счастливчиков, вернувшихся в родные края, — пять женщин и двое мужчин, все они родом из Суджанского района, который особенно пострадал в результате недавних боевых действий.<\/p>

Губернатор подчеркнул, что все освобожденные куряне будут незамедлительно размещены в пунктах временного размещения (ПВР), где им будет обеспечен теплый прием, забота и необходимая помощь. Медицинские работники проведут тщательный осмотр каждого прибывшего, чтобы оценить состояние здоровья и оказать квалифицированную медицинскую помощь при необходимости.<\/p>

Помимо медицинской помощи, власти Курской области окажут освобожденным всестороннюю поддержку в оформлении всех необходимых социальных выплат и восстановлении их документов. Это важный шаг для того, чтобы помочь людям как можно быстрее вернуться к нормальной жизни после пережитых испытаний.<\/p>

Важно отметить, что усилия по освобождению жителей Курской области из плена стали возможны благодаря сотрудничеству различных сторон, включая представителей России, Украины и других международных организаций. Этот пример демонстрирует важность совместных усилий для решения гуманитарных вопросов и возвращения людей к мирной жизни.<\/p>

Ватикан оказывает помощь России в возвращении курян и пленных, что свидетельствует о международном сотрудничестве в решении гуманитарных вопросов. Москалькова ранее в этот день сообщила, что семь последних из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой, подтверждая тем самым успешное завершение переговоров.<\/p>

По ее словам, освобожденные граждане направляются в сторону Белоруссии, откуда их доставят в Россию. Возвращение этих людей – это значимое событие, которое подчеркивает важность работы по защите прав человека и оказанию помощи пострадавшим от конфликта.<\/p>

Власти Курской области продолжат оказывать всестороннюю поддержку освобожденным, обеспечивая им комфортные условия проживания, медицинскую помощь и помощь в социальной адаптации. Важно помнить, что каждый человек, вернувшийся домой, – это победа гуманизма и надежды.<\/p>

