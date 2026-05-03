Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче между «Акроном» и «Краснодаром», в котором участвует бывший игрок «Зенита» Артем Дзюба. Семак отметил, что команда не может повлиять на исход этого матча и сосредоточена на своих задачах. В турнирной таблице РПЛ «Зенит» лидирует с 62 очками, опережая «Краснодар» на 2 очка.

Главный тренер « Зенит а» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ между « Акрон ом» и « Краснодар ом», который состоится 3 мая. В этом поединке особое внимание привлекает участие бывшего игрока « Зенит а» Артема Дзюбы, который сейчас выступает за « Акрон ».

Журналисты поинтересовались у Семака, общался ли кто-то из «Зенита» с Дзюбой по поводу особой мотивации обыграть «Краснодар», чтобы помочь петербуржцам в борьбе за чемпионский титул. Семак ответил, что Дзюба в своей карьере играл за множество команд, включая «Ростов», «Спартак» и «Зенит», и, вероятно, может помогать всем своим бывшим клубам, независимо от их текущих задач. Главный тренер подчеркнул, что у «Акрона» свои цели, а у «Зенита» — свои, и команда не может повлиять на исход матча между «Акроном» и «Краснодаром».

Он также отметил, что основной фокус «Зенита» — это побеждать в своих матчах и делать всё возможное для достижения успеха. — приводит слова Семака официальный сайт клуба. После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 62 очками, опережая ближайшего конкурента — «Краснодар» — на 2 очка. Однако «Краснодар» ещё не провел свой матч 28-го тура против «Акрона», что оставляет интригу в борьбе за чемпионство.

ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайших турах «Зенит» будет стремиться укрепить свои позиции и сохранить лидерство в чемпионате





