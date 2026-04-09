Селебрини и Макдэвид блистают в НХЛ: Рекорды молодых звезд и командные успехи

Обзор текущего сезона НХЛ: впечатляющие достижения Маклина Селебрини, Коннора Макдэвида и других звезд, а также командные результаты и события вне льда.

Сезон НХЛ 2023/2024 годов продолжает радовать болельщиков захватывающими результатами и выдающимися достижениями молодых талантов. Один из главных героев текущего сезона – хоккеист Маклин Селебрини , который продемонстрировал впечатляющую игру, установив ряд рекордов и подтвердив свой высокий потенциал. Селебрини , которому всего 19 лет, набрал 108 очков (42 гола и 66 передач) в 77 играх, что стало третьим результатом в истории НХЛ для игроков до 20 лет.

Этот результат уступает только легендам хоккея Уэйну Гретцки и Сидни Кросби, что свидетельствует о его невероятном таланте и перспективах. Селебрини уже вошел в число шести игроков в истории НХЛ, набиравших 100+ очков за сезон в возрасте до 20 лет, в компании таких выдающихся хоккеистов, как Гретцки, Лемье, Кросби, Хаверчак и Карсон. Его достижения подчеркивают не только его личный вклад в игру, но и его потенциал для будущего развития хоккея. Маклин Селебрини не перестает удивлять хоккейный мир. Он стал шестым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 150 очков до своего 20-летия, присоединившись к элите игроков, таким как Гретцки, Кросби, Айзерман, Хаверчак и Карсон. Кроме того, Селебрини вошел в топ-5 игроков НХЛ по количеству игр с 4+ очками в возрасте до 20 лет, еще раз подтвердив свою стабильность и результативность. Параллельно с достижениями Селебрини, другие звезды НХЛ также демонстрируют высокий уровень игры. Коннор Макдэвид, например, продолжает устанавливать рекорды, поднявшись на второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте до 30 лет, обогнав самого Марио Лемье. Макдэвид также входит в число лидеров по количеству сезонов, в которых набирал более 130 очков, что говорит о его выдающемся мастерстве. В матче против «Сан-Хосе» Макдэвид набрал 3+2 очка, увеличив свой отрыв от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. Помимо индивидуальных достижений, стоит отметить и командные успехи. «Баффало» вернулся на первое место в Атлантическом дивизионе, а «Вашингтон» продолжает борьбу за выход в плей-офф, демонстрируя сплоченность и стремление к победе. В составе «Вашингтона» выделяется дуэт братьев Протасов, ставших четвертым дуэтом братьев в истории клуба. В то же время, в мире хоккея продолжаются различные события, включая тренерские комментарии и выступления молодых игроков. Тренер «Динамо» Якубов поделился своим мнением о соблюдении правил КХЛ, а 16-летний форвард «Ирбиса» Иванов поделился своими эмоциями после заброшенной шайбы в овертайме. Другие новости включают в себя изменения в руководстве клубов и подписания новых контрактов, что свидетельствует о динамичном развитии хоккейного мира





НХЛ Селебрини Макдэвид Рекорды Хоккей Гонка Бомбардиров Баффало Вашингтон Протасы

