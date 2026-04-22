Секрет устойчивости мозга: как ученые нашли способ победить симптомы болезни Альцгеймера

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили генетические механизмы, защищающие пожилых людей от деменции при наличии признаков болезни Альцгеймера, открывая путь к новым методам лечения.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) совершили прорыв в понимании нейробиологических механизмов, позволяющих определенной группе пожилых людей сохранять когнитивное здоровье , несмотря на наличие в их мозге классических патологических маркеров болезни Альцгеймера.

Согласно данным, опубликованным 20 апреля в издании Medical Xpress, от 20 до 30 процентов пациентов, у которых при жизни или посмертно обнаруживаются характерные для этого заболевания амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки, не страдают от деменции или заметных нарушений памяти. Этот феномен долгое время оставался загадкой, однако применение передовых методов искусственного интеллекта для анализа экспрессии генов позволило исследователям выявить молекулярную основу такой устойчивости. Команда исследователей под руководством профессора медицины Сушила Махаты сфокусировалась на изучении тысяч образцов человеческого мозга, пытаясь найти закономерности, которые отличают нормальное старение от патологического процесса. В ходе анализа был идентифицирован уникальный генетический отпечаток, который четко разделяет группы людей на тех, кто подвержен симптоматическому течению болезни, и тех, чей мозг успешно сопротивляется накоплению патогенов. У последних была выявлена сниженная активность генов, способствующих накоплению токсичного тау-белка, а также значительно усиленный клеточный стрессовый ответ. Особое внимание специалистов привлек белок хромогранин A (CgA), который, по всей видимости, выступает в роли ключевого молекулярного переключателя, регулирующего реакцию мозга на нейродегенеративные процессы. Эксперименты на мышиных моделях показали, что блокировка или удаление CgA обеспечивает надежную защиту от разрушительных эффектов болезни Альцгеймера, причем у самок этот эффект проявляется значительно ярче, что открывает новые перспективы для гендерно-ориентированной терапии в будущем. Данное открытие имеет колоссальное значение для современной медицины, так как оно смещает фокус с попыток полностью устранить амилоидные отложения на поиск способов активации собственных защитных механизмов мозга. Если ученые научатся имитировать этот генетический профиль устойчивости у пациентов, это может стать радикально новым подходом к лечению, позволяющим предотвратить развитие деменции даже при наличии физических признаков заболевания. Дополнительные данные, опубликованные в журнале Science Daily, подтверждают необходимость комплексного подхода: регулярная умственная активность, включая чтение, письмо и изучение иностранных языков, способствует снижению риска развития болезни на 38 процентов. Сочетание когнитивной стимуляции с таргетированной терапией, воздействующей на белок хромогранин A, может стать золотым стандартом профилактики нейродегенеративных заболеваний в ближайшие десятилетия. Исследование подчеркивает, что мозг обладает гораздо большими резервами адаптации, чем предполагалось ранее, и раскрытие этих встроенных биологических программ является приоритетной задачей для нейронауки





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines