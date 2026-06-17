Секретный план Сталина по защите городов продан на аукционе

На аукционе RR Auction был продан документ 1944 года с подписью Иосифа Сталина, содержащий планы развертывания ПВО для Таллина, Риги и Варшавы.

На международном аукцион е RR Auction состоялись торги, в ходе которых одним из самых обсуждаемых лотов стал уникальный исторический документ времен Второй мировой войны. Этот документ, имеющий гриф совершенно секретно, был продан за сумму в 13 764 доллара.

Особая ценность бумаги заключается в том, что она содержит личную подпись Иосифа Сталина, что делает её крайне привлекательной для коллекционеров и историков, специализирующихся на периоде великого противостояния с нацистской Германией. Подобные артефакты редко попадают в открытую продажу, так как большинство документов такого уровня секретности десятилетиями хранились в закрытых архивах или были уничтожены в ходе военных действий. Суть данного документа представляет собой детальный стратегический план по развертыванию средств противовоздушной обороны.

Основной целью плана была защита трех ключевых городов — Таллина, Риги и Варшавы — после их освобождения от немецких оккупационных войск. Документ датирован 28 сентября 1944 года и состоит из трех страниц формата 8,25 на 11,75. В тексте четко прописано, что данные инструкции были подготовлены по личному распоряжению Сталина и представлены ему на окончательное утверждение. На первой странице сохранилась подпись вождя, нанесенная синим карандашом, что свидетельствует о рабочем характере документа и оперативности принятия решений в штабе Верховного Главнокомандующего.

Помимо подписи Сталина, материал был завизирован командующим артиллерией Красной армии Николаем Вороновым. В документе подробно перечислены все необходимые силы и средства, которые должны были быть задействованы для обеспечения безопасности освобожденных территорий. В список вошли современные на тот момент зенитные артиллерийские установки, радиолокационные станции для раннего обнаружения воздушных целей, мощные прожекторы для ночного освещения неба, а также определенные авиационные подразделения. Такой комплексный подход к ПВО был необходим для предотвращения возможных контрударов люфтваффе по тылам наступающей Красной армии.

Исторический контекст этого документа позволяет глубже понять логику советского командования в конце 1944 года. В этот период война перешла в фазу стремительного освобождения Восточной Европы, и вопрос обеспечения безопасности тыловых районов становился критическим. Создание надежного зонтика ПВО над такими городами, как Рига и Варшава, было стратегической задачей, так как эти узлы имели огромное транспортное и административное значение. Тщательная проработка плана, включающая взаимодействие артиллерии и авиации, демонстрирует высокий уровень координации между различными родами войск.

Стоит отметить, что рынок исторических документов продолжает расти, и интерес к материалам, связанным с личностью Сталина и ходом Второй мировой войны, остается стабильно высоким. Для исследователей такие находки ценны не только своей материальной стоимостью, но и возможностью увидеть реальный механизм работы государственной машины того времени. Каждый такой лист бумаги становится свидетелем эпохи, раскрывая детали планирования военных операций, которые когда-то определили облик современного мира.

Продажа подобного документа на аукционе подчеркивает значимость сохранения письменного наследия войны, даже если оно когда-то носило строго секретный характер





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Сталин Вторая Мировая Война Аукцион ПВО Исторические Документы

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