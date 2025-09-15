Сексуальный образ Костылевой: Публика и тренерский штаб против мамы Елены

Фигуристка Елена Костылева представила новую программу под музыку Леди Гаги, вызвав категорическую несогласие тренерского штаба и осуждение публики. Мать спортсменки Ирина Костылева, которая стала инициатором спорного выбора, не считается с общественным мнением и критикам.

В Московской области фигуристка Елена Костылева представила новую короткую программу под музыку Леди Гаги . Постановку осуществила Екатерина Митрофанова, тренер академии Евгения Плющенко, которая также помогала с отработкой программы.

Еще в июне тренерский штаб делился процессом подготовки, и тогда выбор музыки вызвал непонимание у публики, однако составитель тренирующей программы, Лиза Нугуманова, утверждает, что инициатива выбора программы исходила от матери Костылевой, Ирины Костылевой, которая требовала полностью исключительного контроля над ответственностью и отстранила Лизу Нугуманова от постановочного процесса. Композиции оказались лишь началом, по сравнению с костюмом в откровенно чувственном стиле. Создается впечатление, что против подобной сексуализации 13-летней спортсменки выступают все, кроме ее матери. В короткой программе Костылевой звучат треки Леди Гаги Poker Face и Bad Romance, смысл которых далёк от наивных представлений о первой любви. В исполнении юной спортсменки постановка выглядит пошло и вульгарно. Дополнительное раздражение вызывает костюм: имитация корсета в красно-чёрных тонах, дополняемые красными перчатками, короткими шортами с юбкой и чёрными колготками. Все детали лишь подчеркивают экстравагантность образа. Мама фигуристки Ирина Костылева смотрит на ситуацию иначе. В соцсетях она восторженно писала: «Мы не хотели повторять костюмы Леди Гаги, но взяли её стиль — корсет, лайкра, шорты — и адаптировали под нашу красотку Леночку». Яна Рудковская заявила, что тренерский штаб категорически не согласен с нынешней программой и костюмом: «Команда «Ангелов Плющенко» никакого отношения к компоновке музыки и костюму не имеет. Изначально у автора идеи номера Лизы Нугумановой была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили её требование. После этого Ирина сама всё изменила: и музыку, и костюм». Считают образ крайне спорным: «Но спорить с Ириной Костылевой — себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора, а теперь посмотрим, что скажут судьи: оставят ли они этот номер и костюм на сезон или потребуют изменений. А вот прислушается ли Ирина — большой вопрос!» Сама Нугуманова также отметила, что не имеет отношения к нынешнему костюму: «Моя любимая команда «Арт-Блеск» предлагала Лене массу вариантов платьев. Я к костюму Лены не имею никакого отношения».Костылева-старшая не впервые идёт наперекор здравому смыслу. Скандалы с участием Ирины Костылевой — не новость. Ее публичные выпады начались еще во времена, когда Лена тренировалась у Этери Тутберидзе. Тогда мать юной фигуристки устроила конфликт вокруг истории с йогуртом и Маргаритой Базылюк, позволяла себе резкие высказывания в адрес юной спортсменки и утверждала, что именно Риту «тащат на пьедестал». После перехода Лены в академию Плющенко новый объект для нападок нашёлся быстро — семья Софьи и Никиты Сарновских. По словам Костылевой-старшей, именно они распускают слухи о её дочери, мешают тренировкам и даже «устраивают травлю» в школе Плющенко. В соцсетях Ирина публиковала так называемые «разоблачения», утверждая, что Сарновские требуют «убрать Костылеву с дороги». Минувшим летом мать Елены обвинила тренерский штаб в том, что травмированная дочь получает меньше внимания, чем недавно перешедшая во взрослые Софья Сарновская. Она направила жалобы с подробным перечислением дат и времени тренировок обеих спортсменок. При этом сама Лена, не имея допуска от врачей, продолжала кататься под руководством матери по воскресеньям на других катках. Даниил Глейхенгауз, отвечая на вопрос, как штабу Тутберидзе удавалось работать с Костылевыми, заметил: «Когда у тренера есть выбор между очень талантливым спортсменом и спокойной рабочей атмосферой, он выберет свою спокойную работу».В итоге Костылева фактически покинет единственную сильную команду, которая ещё готова с ней работать. Если ситуация не изменится, риск досрочного завершения карьеры станет более реальным.





