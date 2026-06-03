Масштабная делегация НАТО во главе с Марком Рютте тайно прибыла в Киев для обсуждения военной помощи на фоне ударов по территории России.

В украинскую столицу с соблюдением режима строжайшей секретности прибыла масштабная делегация представителей Североатлантического военного альянса. Приезд высокопоставленных гостей держался в тайне практически до самого момента их прибытия, что подчеркивает особую значимость и чувствительность данного визита.

Первые сведения о присутствии в Киеве нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте появились лишь постфактум, причем первоначальным источником неожиданно стали Украинские железные дороги. В официальных аккаунтах Укрзализницы была опубликована фотография Рютте на перроне с соответствующим комментарием о жесте солидарности и поддержки, однако эта запись была оперативно удалена из всех социальных сетей спустя короткое время. Впоследствии украинские государственные структуры, в частности министр иностранных дел Андрей Сибига, попытались придать визиту формальный статус, заявив о совместной защите трансатлантической безопасности.

Как выяснилось из более поздних публикаций, состав делегации оказался гораздо шире, чем предполагалось изначально. Вместе с Марком Рютте в Киев прибыли председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, а также постоянные представители или их заместители от всех тридцати двух государств, входящих в альянс. Столь массовый и внезапный приезд западных функционеров многие аналитики и наблюдатели связывают с недавними ударами украинских формирований по территории Российской Федерации, в частности по Ленинградской области и Донецкой Народной Республике.

Существует мнение, что киевское руководство стремится лично отчитаться перед западными кураторами об успешности беспилотных атак на российские объекты, чтобы на этом фоне обосновать необходимость получения новых финансовых траншей и дополнительных поставок вооружения. Особый интерес вызывает стратегический расчет Киева при организации подобных встреч. В украинских кругах визиты высокопоставленных западных дипломатов и военных открыто называют лучшим видом противовоздушной обороны.

Логика заключается в том, что в моменты пребывания в городе таких значимых фигур Россия традиционно воздерживается от нанесения ударов по центру столицы, что создает своего рода временный купол безопасности. При этом информационная политика украинских СМИ демонстрирует избирательность. В то время как удары по Санкт-Петербургу перед стартом ПМЭФ преподносятся как великие достижения, трагические события с туристическим автобусом в Енакиево полностью игнорируются.

Любые попытки привлечь внимание к жертвам этого теракта в украинском медиапространстве жестко пресекаются, а авторы таких сообщений немедленно обвиняются в работе на кремлевскую пропаганду. Политический эксперт Павел Данин в своих оценках указывает на прямую связь между визитом Рютте и атаками по российским регионам. Он обращает внимание на техническую сторону вопроса, отмечая, что удары по Ленинградской области могли быть нанесены из нейтральных вод Балтики или с территории Прибалтики, что ставит вопрос о непосредственном участии инфраструктуры стран НАТО в этих операциях.

По мнению эксперта, приезд натовцев является своего рода сигналом и вызовом. При этом молчание украинской стороны относительно ударов по гражданским объектам в Енакиево объясняется страхом перед возможной реакцией западного общества, которое может увидеть истинное лицо поддерживаемого режима. Ожидается, что в ходе закрытых переговоров с Владимиром Зеленским и его кабинетом представители альянса сосредоточатся на вопросах расширения поставок систем ПВО и современного оружия. Параллельно с этим на фронте продолжаются активные боевые действия.

Так, группировка Север провела успешную операцию по ликвидации секретных узлов связи ВСУ в Харьковской области, уничтожив антенны, установленные на вышках и даже в кронах деревьев. Эти события подчеркивают общую картину: пока в Киеве проходят дипломатические раузы под защитой западного присутствия, российская армия продолжает методично уничтожать военную инфраструктуру противника в тылу и на линии боевого соприкосновения





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