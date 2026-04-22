Сейшелы для россиян: от бюджетного до роскошного отдыха

Эксперты рассказали о ценах на отдых на Сейшельских островах для российских туристов, предложив варианты от экономичных гестхаусов до люксовых вилл. Обзор цен, советы по экономии и информация о растущей популярности направления.

Сейшельские острова становятся все более популярным направлением для российских туристов, предлагая широкий спектр вариантов отдых а, от бюджетных до роскошных. По словам эксперта Наталии Ансталь, минимальный бюджет для недельной поездки на Сейшелы может составить 180–190 тысяч рублей, если выбирать гестхаусы с самообслуживанием, пользоваться общественным транспортом и питаться вне ресторанов.

Этот вариант подразумевает самостоятельную организацию питания и передвижения, что позволяет существенно снизить расходы. Гестхаусы на Сейшелах, в отличие от гостевых домов на российском юге, ориентированы на самостоятельное проживание, предлагая возможность приобретать еду навынос и избегать дорогостоящих трансферов. Средний класс отдыха на Сейшелах обойдется примерно в 350 тысяч рублей, включая прямой перелет, проживание в хорошем отеле или апартаментах с завтраками. Варианты питания могут варьироваться, позволяя туристам выбирать между завтраками и ужинами или полным пансионом.

Эксперт подчеркивает, что выбор только завтраков позволяет уложиться в бюджет, а добавление экскурсионных программ, аренды автомобиля и других развлечений лишь незначительно увеличит общую стоимость. Такой тип отдыха уже стал привычным для многих российских туристов, предпочитающих комфорт и разнообразие. Важно учитывать, что курс валют и продолжительность пребывания также влияют на итоговую цену поездки. Для тех, кто предпочитает роскошный отдых, Сейшелы предлагают люксовые отели, виллы на частных островах и индивидуальные трансферы на вертолете.

Стоимость такого отдыха начинается от 800 тысяч рублей и может достигать неограниченных сумм. В люкс-сегменте нет верхнего предела, и туристы могут потратить на поездку миллионы рублей. Чтобы сэкономить, эксперт рекомендует выбирать апартаменты с кухней, где можно самостоятельно готовить еду, пользоваться бесплатными общественными пляжами и путешествовать в низкий сезон – май/июнь или сентябрь. В низкий сезон цены на проживание и перелет значительно ниже, а поток туристов меньше, что создает более комфортные условия для отдыха.

Президент России Владимир Путин отметил растущее число российских туристов на Сейшелах, составляющее не менее 15% от общего турпотока, и поблагодарил сейшельскую сторону за комфортные условия для граждан РФ. Развитие этого направления будет детально обсуждаться в будущем





