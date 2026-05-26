Сейсмический потенциал южной Камчатки после землетрясения 2023 года значительно уменьшился

Геннадий Красников, президент РАН, сообщил, что после мощного землетрясения 29 июля 2023 года в Южной Камчатке среднее смещение достигло 6,5 метра, полностью реализовав накопленную с 1952 года энергию, что снижает риск новых сильных толчков.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников выступил с оценкой текущего сейсмического потенциала южной части Камчатского полуострова, указав, что после сильного землетрясения, произошедшего в июле 2023 года, риск крупных толчков в этом регионе существенно снизился.

По словам учёного, проведённый анализ спутниковых данных, включая радары синтетической апертуры, позволил построить детальную модель поверхности разлома, возникшего в результате землетрясения 29 июля 2023 года. С помощью этих снимков специалисты смогли измерить поле смещений и установить, что среднее смещение достигло 6,5 метра, что соответствует полной высвобождающейся энергии, накопленной с момента последнего крупного события в 1952 году. Таким образом, значительная часть накопленного сейсмического напряжения уже реализована, и вероятность возникновения нового сильного толчка в ближайшее время снижается.

Эти выводы подкреплены данными Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которое фиксировало не только магнитуду землетрясения - 8,7 баллов по шкале Рихтера, - но и последующую волну цунами высотой до четырёх метров, обрушившуюся на прибрежные зоны. Событие стало самым мощным за весь период систематических наблюдений, начавшийся в 1952 году, и привлекло внимание как российских, так и международных экспертов.

Несмотря на высокий уровень разрушений, полученные данные позволяют учёным более точно оценить потенциальные угрозы в будущем и скорректировать модели прогноза сейсмической активности. Красников подчеркнул, что полученные результаты имеют важное практическое значение для разработки стратегий противо‑сейсмичной защиты и планирования эвакуационных мероприятий в уязвимых районах Камчатки. Он также отметил необходимость дальнейшего мониторинга с использованием как наземных сейсмометров, так и орбитальных платформ, что позволит своевременно фиксировать любые изменения в деформативных процессах.

Научное сообщество России продолжит совместные исследования с зарубежными коллегами, стремясь улучшить понимание механизмов накопления и высвобождения энергии в субдукционных зонах, характерных для Камчатского архипелага. В перспективе такие усилия смогут сократить человеческие потери и снизить экономический ущерб от потенциальных землетрясений и цунами





