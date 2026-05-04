Сезон шашлыков: советы врача о здоровом употреблении

Гастроэнтеролог рассказала, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья, с чем его лучше сочетать и чего следует избегать.

С наступлением тёплых дней и началом дачного сезона, традиция приготовления шашлык а становится особенно популярной. Однако, чтобы насладиться этим вкусным блюдом без вреда для здоровья, важно знать некоторые правила и рекомендации.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» поделилась своими советами о том, как правильно употреблять шашлык, какие продукты лучше избегать в сочетании с ним, и какое количество мяса считается безопасным для организма. Специалист подчеркивает, что умеренность – ключевой фактор в данном случае. Переедание шашлыка, особенно в сочетании с неподходящими гарнирами и напитками, может привести к негативным последствиям для пищеварительной системы и общего самочувствия.

Врач отмечает, что для взрослого здорового человека оптимальное количество готового мяса за один приём пищи составляет 150–200 граммов, что примерно соответствует 2–3 средним кусочкам. В течение дня рекомендуется не превышать общую норму в 300–400 граммов. Важно помнить, что калорийность шашлыка значительно возрастает при добавлении определённых гарниров. Например, сочетание жирного мяса с картофелем и белым хлебом может быть особенно вредным для людей, следящих за своим весом.

Екатерина Кашух советует заменить отварной картофель на запечённый в мундире, а белый хлеб – на цельнозерновой. Это позволит снизить общее количество потребляемых калорий и улучшить пищеварение. Что касается грибов, их употребление допустимо в умеренных количествах – 5–6 небольших или 2–3 крупных гриба на порцию, при условии, что они хорошо переносятся организмом и подверглись тщательной термической обработке. Жарить грибы в большом количестве масла не рекомендуется, так как это увеличивает их жирность и калорийность.

Также важно избегать употребления сладких газированных напитков и алкоголя вместе с шашлыком, поскольку они создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Лучшим выбором станут травяной чай или несладкий морс, которые помогут освежиться и поддержать нормальную работу пищеварительной системы. Особое внимание следует уделить качеству мяса и способу его приготовления. Чёрные корочки и угольки, образующиеся при жарке на открытом огне, содержат канцерогенные вещества, которые могут вызвать дискомфорт в желудке и негативно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

Поэтому перед употреблением шашлыка рекомендуется обрезать эти участки. Употребление майонеза и острых соусов также должно быть ограничено. Майонез создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а острые соусы могут спровоцировать изжогу и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря, следует быть особенно осторожными при употреблении шашлыка.

Жирное мясо может спровоцировать приступ панкреатита или холецистита, вызвать тяжесть в животе, диарею или запоры. В таких случаях рекомендуется выбирать нежирные сорта мяса и готовить шашлык на пару или запекать в духовке. Соблюдение этих простых правил позволит насладиться вкусом шашлыка, не нанося вреда своему здоровью и самочувствию. Важно помнить, что умеренность, правильный выбор продуктов и щадящий способ приготовления – залог приятного и безопасного отдыха на природе





