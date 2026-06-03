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Сезон отключения горячей воды в России

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Сезон отключения горячей воды в России
Отключение Горячей ВодыВодонагревательРоскачество
📆6/3/2026 10:19 AM
📰lifenews_ru
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Чтобы пережить две недели без горячей воды, необходимо правильно выбрать водонагреватель. Роскачество советует учесть баланс между быстрым монтажем/демонтажем, безопасностью и комфортом.

В России стартует сезон отключения горячего водоснабжения. Чтобы пережить две недели без горячей воды, необходимо правильно выбрать водонагреватель . Роскачество советует учесть баланс между быстрым монтажем/демонтажем, безопасность ю и комфорт ом.

Для начала необходимо определиться с типом водонагревателя: проточный или накопительный (бойлер). Проточный водонагреватель компактный и греет воду мгновенно, но требует мощной проводки. Накопительный бойлер имеет умеренную мощность и подключается через обычную розетку, но занимает много места и требует времени на нагрев. Эксперты советуют искать модели с нижней подводкой и простым способом монтажа.

Летом 2026 года в российских новостройках и городах-миллионниках могут полностью исчезнуть отключения горячей воды. В масштабах всей страны к 2035 году планируется сократить продолжительность таких перерывов вдвое

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Отключение Горячей Воды Водонагреватель Роскачество Безопасность Комфорт

 

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