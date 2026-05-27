Северная Корея провела испытания ракет, предназначенных для ведения боевых действий

Северная Корея провела испытания тактических баллистических, артиллерийских и высокоточных крылатых ракет, предназначенных для ведения современных боевых действий. Испытательные запуски, проведенные 26 мая, являются частью плана по модернизации артиллерийских и ракетных вооруженных сил для достижения пятилетней цели развития национальной обороны КНДР.

провела испытания тактических баллистических, артиллерийских и высокоточных крылатых ракет, предназначенных для ведения современных боевых действий. Об этом со ссылкой на сообщение северокорейского агентства ЦТАК в среду, 27 мая, сообщает Reuters.зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет ближнего действия и артиллерийских ракет в направлении Желтого моря из района города Чонджу, расположенного в северокорейской провинции Северный Пхёнан.

Испытательные запуски, проведенные 26 мая, являются частью плана по модернизации артиллерийских и ракетных вооруженных сил для достижения пятилетней цели развития национальной обороны КНДР, передает Ренхап содержание сообщения ЦТАК. Как подчеркивается в этом сообщении, Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами испытаний и назвал их четрым сигналом военного превосходства и растущего боевого потенциала. Особенно он расхвалил тактическую крылатую ракету, которая, как говорится в сообщении ЦТАК, будет развернута в подразделениях дальнобойной артиллерии вблизи южной границы КНДР.

Эта ракета имеет несколько систем навигации, включая системы картографирования рельефа местности и наведения с использованием искусственного интеллекта, что позволяет ей с высокой точностью поражать любую цель в радиусе 100 километров, уточняют авторы. Слабая экономика, бедность и международная изоляция - все это по-прежнему характеризует КНДР. С другой стороны, Пхеньян продолжает провоцировать мировые державы своими ядерными испытаниями. Подробнее - в фотогалерее DW.

