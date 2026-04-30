Михаил Мишустин на Кавказском инвестиционном форуме заявил о значительном потенциале региона для развития туризма и обсудил вопросы привлечения частных инвестиций в инфраструктуру.

Северокавказский регион обладает колоссальным потенциалом для всестороннего развития туристической отрасли, охватывающей широкий спектр направлений, включая горнолыжный спорт, оздоровительный туризм и пляжный отдых. Данное заявление было сделано Михаилом Мишустиным в рамках Кавказского инвестиционного форума, проходившего в городе Минеральные Воды.

Премьер-министр особо отметил растущий интерес со стороны частных инвесторов к южным регионам России, которые активно вкладывают средства в модернизацию и расширение санаторно-курортной базы, строительство современных гостиничных комплексов, развитие дорожной инфраструктуры и возведение новых аэропортовых объектов. Форум был посвящен всероссийскому туризму, что отразилось в тематике большинства выставочных площадок. Михаил Мишустин лично ознакомился с презентациями известных горных курортов, таких как Эльбурс, Архыз, Ведучи и Мамисон, демонстрирующими свои инвестиционные проекты и перспективы развития.

Одним из наиболее масштабных и значимых проектов, представленных на форуме, является строительство нового современного аэропорта в Архызе. Реализация данного проекта, оцениваемого в 35 миллиардов рублей, планируется к 2029 году и осуществляется за счет частных инвестиций при поддержке государства. Решение о строительстве аэропорта было принято в связи с многократным ростом туристического потока в республику за последние годы, что обусловило необходимость увеличения пропускной способности и улучшения транспортной доступности региона.

В рамках церемонии открытия форума был заложен символический первый камень будущего аэропорта, ознаменовавший начало реализации этого важного инфраструктурного проекта. Помимо этого, республики Северного Кавказа, включая Ставропольский край и Республику Адыгея, продемонстрировали креативный подход к представлению своих туристических возможностей. Ставропольские представители использовали технологии виртуальной реальности, чтобы представить Михаила Лермонтова в современном контексте, а также организовали дегустацию минеральной воды прямо на выставочной площадке.

Чеченская республика акцентировала внимание на развитии автомобильной промышленности, представив премьер-министру багги, оснащенные пулеметами, которые производятся в Грозном для нужд специальной военной операции. В ходе совещания с правительственной комиссией по развитию Северного Кавказа Михаил Мишустин подчеркнул ключевую роль частных инвестиций в стимулировании развития туристической отрасли. Он отметил, что для обеспечения комфортного и эффективного туристического потока необходимо развивать современную и удобную логистическую инфраструктуру. В частности, планируется реконструкция и модернизация региональных аэропортов, а также расширение и обустройство федеральной трассы «Кавказ».

Премьер-министр также коснулся темы недавних паводков в Дагестане, подчеркнув, что правительство внимательно следит за оказанием помощи пострадавшим и процессом восстановления региона после стихийного бедствия. Практически все регионы Кавказа, включая Донецкую Народную Республику, представили Михаилу Мишустину свои достижения и перспективные проекты. Премьер-министр неоднократно подчеркнул внушительный потенциал региона и необходимость дальнейшего развития инфраструктуры для соответствия современным стандартам. Развитие туризма на Северном Кавказе – это не только экономический рост, но и создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения и укрепление единства страны.

Важно обеспечить комплексный подход к развитию региона, учитывающий его уникальные природные и культурные особенности, а также потребности местного населения. Необходимо также активно привлекать частные инвестиции и создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие туристической отрасли





