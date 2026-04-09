Северный Кавказ готовится к непогоде: Гидрометцентр предупреждает о сильных осадках и угрозе наводнений

На Северном Кавказе ожидается ухудшение погодных условий с 9 по 14 апреля, в Дагестане до 15 апреля. Прогнозируются сильные осадки в виде дождей, переходящих в мокрый снег и снег, сильный ветер и грозы. В Дагестане, где уже объявлен режим ЧС из-за наводнений, ситуация вызывает особую тревогу. Власти принимают меры по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи пострадавшим. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следить за сообщениями Гидрометцентра.

Гидрометцентр России предупреждает о надвигающейся непогоде на Северном Кавказе, где с 9 по 14 апреля, а в Дагестан е до 15 апреля ожидаются сильные осадки . В основном прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег и снег в горных и предгорных районах, сопровождающиеся грозами и усилением ветра. В Дагестан е местами прогнозируются ливни, в горах – осадки в виде дождя, переходящего в снег , ливни с грозами и порывистый ветер до 22–27 м/с.

Это приведет к подъему уровней воды в реках до неблагоприятных отметок и возможному сходу селей малого объема. Аналогичная ситуация ожидается в Карачаево-Черкесии, где прогнозируются очень сильные дожди и мокрый снег, а в горах – очень сильный снег. В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республике также ожидаются сильные осадки, включая дожди, мокрый снег и снег в сочетании с грозами и ветром с порывами 20–25 м/с. Жителей призывают быть предельно осторожными и соблюдать меры предосторожности, следить за информацией и не подвергать себя неоправданному риску.\На фоне предупреждения Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях, в Дагестане уже объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями, вызванными предыдущими сильными дождями. Глава Дагестана Сергей Меликов 7 апреля сообщил о введении режима ЧС в 11 наиболее пострадавших муниципалитетах, где в зону бедствия попали до 1,5 миллионов жителей. В настоящее время проведена эвакуация более 6,2 тысяч человек, включая 1,3 тысячи детей. Для пострадавших развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся 700 человек; остальные эвакуированные разместились у родственников. Правительство Дагестана оперативно выделило 100 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от наводнения. Эти средства были направлены Министерству труда и социального развития республики для выплат компенсаций гражданам, чье имущество пострадало в результате стихии. Выплаты получат жители семи муниципальных районов и пяти городских округов. Такая оперативная помощь демонстрирует важность реагирования на чрезвычайные ситуации и стремление облегчить последствия для пострадавшего населения. Власти активно работают над ликвидацией последствий непогоды и обеспечением безопасности жителей.\Ситуация на Северном Кавказе вызывает серьезное беспокойство, поскольку ожидаемые осадки, усиленный ветер и возможные сели могут усугубить положение в районах, уже пострадавших от наводнений. Гидрометцентр призывает жителей быть внимательными к предупреждениям, следить за информацией и принимать необходимые меры предосторожности. Особенно важно учитывать потенциальную опасность схода селей в горных районах и возможный подъем уровня воды в реках. Кроме того, необходимо помнить о мерах безопасности при сильном ветре, избегая нахождения вблизи деревьев и конструкций, которые могут быть повреждены. На фоне этой тревожной картины, климатические изменения, такие как выпадение снега и гололеда, также затронут Центральную Россию, а тепло вернется в столицу и ряд других регионов ближе к Пасхе, что подчеркивает сложность и разнообразие погодных явлений, с которыми сталкивается страна. В связи с этим крайне важно, чтобы местные власти и население были готовы к различным сценариям развития событий и принимали соответствующие меры для обеспечения безопасности и защиты населения





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

