Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже в течение следующей недели. Это будет значительным шагом в сторону нормализации отношений между двумя странами.

Сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже в течение следующей недели, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это будет значительным шагом в сторону нормализации отношений между двумя странами.

Однако, как отметил президент, это не просто и с нашей точки зрения. Но мы получаем то, что должны, - добавил американский лидер. На вопрос о том, когда может закончиться работа над меморандумом по Ормузу, он сказал, что речь может идти о следующей неделе. Это связано с тем, что стороны договорились начать диалог по иранской ядерной программе и продлить перемирие на 60 дней.

Сообщалось, что глава Белого дома пока не дал на это окончательного одобрения, попросив через посредников пару дней на раздумья. Это означает, что стороны еще не пришли к окончательному соглашению. Однако, как заявили источники, судоходство в Ормузском проливе будет неограниченным - без пошлин за транзит. Это будет значительным шагом в сторону нормализации отношений между двумя странами.

Однако, главным препятствием в переговорах остается иранская ядерная программа: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран. Это означает, что стороны еще не пришли к окончательному соглашению. Однако, как заявили источники, стороны продолжают работать над решением этой проблемы. В ближайшее время ожидаются новые переговоры между двумя сторонами.

Однако, как заявили источники, окончательное решение будет принято только после того, как будет достигнуто соглашение по иранской ядерной программе





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Ормузский Пролив Ядерная Программа Переговоры

United States Latest News, United States Headlines