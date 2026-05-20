Сделала из кулича чашу для кальяна на куличе: за прежние преступления Ксения Белоусова обвинили в оскорблении чувств верующих

Ксения Белоусова, ранее получившая условный срок за хранение более 5 грамм мефедрона, была обвинена в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без права на испытательный срок. Сотрудники полиции заметили ее на улице в состоянии опьянения, из кармана джинсов были изъято два свертка, экспертиза показала наличие мефедрона μεταξύ прочего.
Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна, сняла происходящее на видео и выложила его в интернете, ее обвинили в оскорблении чувств верующих. Девушка, сделавшая кальян на куличе, ранее получила условный срок за хранение более 5 грамм мефедрон а, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Ее обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ, суд 20 мая приступил к рассмотрению дела. Назначенное наказание считается условным. Сотрудники полиции заметили девушку на улице, в присутствии понятых был проведён ее личный досмотр, из кармана джинсов было изъято два свертка. Экспертиза показала, что там находился мефедрон массой 5,75 грамма
