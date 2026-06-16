Сделка между США и Ираном станет серьезным ударом по премьер-министру Израиля Нетаньяху, прогнозирует политолог

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что сделка между США и Ираном станет серьезным ударом по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он также прогнозирует возможные провокации Израиля и активное участие США в новом конфликте.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. Сделка между США и Ираном станет серьезным ударом по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что подписание сделки с Ираном состоится 19 июня в Женеве. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывало вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. Тегеран был согласен отказаться от разработки и покупки ядерного оружия. Проект также включал отмену действующих санкций на иранскую нефть и отказ от последующих ограничений.

"Для Израиля и лично Нетаньяху это крайне тяжелый удар, это не просто поражение, а фактически политический крест на его биографии и негативные последствия на будущее. Поэтому Израиль будет всеми силами пытаться втянуть Соединенные Штаты в новый конфликт, провоцировать его, и Тель-Авив не успокоится на данной стадии. Возможны активные провокации и откровенный саботаж мирных соглашений между США и Ираном", — пояснил Шаповалов. Политолог отметил тотальную зависимость Тель-Авива от американской администрации.

Если бы у руководства США была политическая воля "приструнить своего сателлита", это можно было бы сделать мгновенно, просто запретив провокации и напомнив о критической уязвимости государства Израиль, считает эксперт.

"Скорее всего, всё выльется исключительно в эмоциональную фазу. Мы это уже видели на примере того, как якобы Трамп отругал Нетаньяху. В такой же форме это может повториться. Израиль будет пытаться сорвать сделку, а США будут стремиться с одной стороны дистанцироваться от союзника, а с другой — ничего не сделают для предотвращения агрессии.

В конце концов Израиль может втянуть американцев в конфликт, хотя таких масштабов, как в феврале 2026 года, Штаты себе позволить уже физически не могут. Острой фазы, к счастью, уже не будет", — резюмировал Шаповалов





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