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Святой праведный Иоанн Кронштадтский: жизнь и моления

Religion News

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: жизнь и моления
Иоанн КронштадтскийПраведныйМоления
📆6/14/2026 2:39 AM
📰lifenews_ru
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Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал о жизни святого и о том, с какими просьбами к нему чаще всего обращаются верующие.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации14 июня Православная Церковь совершает день прославления святого праведного Иоанна Кронштадт ского — одного из самых почитаемых святых Русской земли.

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru рассказал о жизни святого и о том, с какими просьбами к нему чаще всего обращаются верующие. Он родился в 1829 году в далёком архангельском селе Сура в семье бедного сельского дьячка. С ранних лет он познал нужду и лишения, но это не ожесточило его сердце, а напротив, воспитало в нём глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Учёба давалась будущему святому непросто.

По словам Иванова, мальчик горячо молился Богу о помощи, а после одной из таких молитв, как говорится в его житии, «завеса спала с глаз», и он стал одним из лучших учеников. Впоследствии Иоанн окончил первым Архангельскую духовную семинарию, а затем и Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1855 году отец Иоанн был рукоположен и получил назначение в Андреевский собор Кронштадта, где прослужил более полувека.

В то время город был местом ссылки и пристанищем для множества бедняков, безработных и людей, оказавшихся на обочине жизни. Именно им священник посвятил значительную часть своего служения. Он посещал бедные кварталы, помогал нуждающимся, ухаживал за больными и раздавал своё имущество тем, кто оказался в беде. По его инициативе в Кронштадте был создан «Дом трудолюбия», где люди могли заработать честным трудом и вернуть себе чувство собственного достоинства.

За это его искренне любили прихожане, а за духовной поддержкой к нему приезжали тысячи людей со всей России. Святому праведному Иоанну Кронштадтскому молятся об исцелении от тяжёлых, неизлечимых болезней — известны случаи, когда по молитвам к нему исцелялись безнадёжные больные. Его любимое изречение: «Ты грешник, ты постоянно падаешь, но научись вставать». Ему молятся об укреплении в вере, о даровании покаяния, о помощи в борьбе с пьянством и другими страстями.

«Ему молятся о помощи в учёбе и в постижении наук — его собственное чудесное прозрение в учении вдохновляет всех, кто испытывает трудности в обучении. Ему молятся о даровании молитвы и о помощи в любой житейской нужде»

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