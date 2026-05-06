Связь микробиоты кишечника и болезни Паркинсона: новые открытия ученых

Исследователи обнаружили, что определенные группы бактерий в кишечнике, в частности Fusobacteriaceae, могут способствовать развитию болезни Паркинсона, влияя на защитные белки нейронов и вызывая ферроптоз.

Современная наука все чаще обращается к изучению взаимосвязи между состоянием желудочно-кишечного тракта и функционированием центральной нервной системы. Понятие оси кишечник-мозг становится центральным в исследованиях нейродегенеративных заболеваний.

Болезнь Паркинсона, характеризующаяся постепенным разрушением дофаминергических нейронов, долгое время рассматривалась преимущественно как патология головного мозга. Однако последние данные указывают на то, что первопричины и факторы ускорения этого процесса могут скрываться в составе микробиоты кишечника. Микробиом представляет собой сложную экосистему микроорганизмов, которая влияет не только на пищеварение, но и на иммунный ответ, метаболизм и даже эмоциональное состояние человека.

В ходе масштабного исследования ученые провели глубокий анализ обширных генетических баз данных, чтобы выявить корреляцию между составом кишечной флоры и риском развития болезни Паркинсона. В результате этой работы было идентифицировано 22 группы бактерий, которые потенциально могут влиять на вероятность возникновения данного заболевания. Особое внимание исследователей привлекли представители семейства Fusobacteriaceae. Было установлено, что повышенная концентрация этих бактерий в кишечнике тесно связана с более высоким риском развития патологии.

Это открытие позволяет предположить, что дисбиоз, или нарушение баланса микрофлоры, может служить триггером для запуска каскада нейродегенеративных изменений в организме человека. Механизм влияния этих бактерий оказался весьма сложным и многогранным. Ключевым элементом в этой цепочке является белок CA9, который выполняет важнейшие защитные функции в клетках организма. Этот белок помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс и защищает клетки от окислительного стресса, который неизбежно возникает в процессе жизнедеятельности.

Исследования показали, что бактерии семейства Fusobacteriaceae способны снижать экспрессию этого белка. В результате дефицита CA9 нервные клетки теряют свою естественную защиту и становятся крайне уязвимыми к процессу, называемому ферроптозом. Ферроптоз представляет собой специфический вид программируемой клеточной гибели, который характеризуется накоплением железа и массивным разрушением липидных мембран клеток. Таким образом, кишечные бактерии косвенно способствуют гибели нейронов в мозге.

Помимо влияния на отдельные белки, бактерии воздействуют на организм через системные механизмы. Ученые предполагают, что определенные виды микроорганизмов могут вызывать хроническое низкоинтенсивное воспаление в стенках кишечника. Это приводит к нарушению целостности кишечного барьера, что в медицинской литературе часто называют синдромом дырявого кишечника. Когда защитный барьер перестает функционировать должным образом, токсичные вещества, продукты метаболизма бактерий и провоспалительные молекулы начинают беспрепятственно проникать в кровоток.

Попадая в системный кровоток, эти агенты могут достигать головного мозга, усиливая воспалительные процессы и ускоряя повреждение нейронов, что в конечном итоге приводит к клиническим проявлениям болезни Паркинсона. Данное открытие открывает новые горизонты для диагностики и терапии нейродегенеративных заболеваний. Если связь между определенными бактериями и болезнью Паркинсона будет окончательно подтверждена в ходе клинических испытаний, это позволит создавать новые методы ранней диагностики на основе анализа микробиома. Возможно, в будущем врачи смогут выявлять предрасположенность к болезни за десятилетия до появления первых двигательных нарушений.

Кроме того, разработка специализированных пробиотиков или диет, направленных на подавление роста Fusobacteriaceae и повышение уровня белка CA9, может стать новым направлением в лечении и профилактике заболевания. Это переносит акцент с борьбы с симптомами в мозге на воздействие на первопричину в кишечнике, что может значительно улучшить качество жизни миллионов людей по всему миру





