Обзор ключевых событий специальной военной операции: от демонтажа мемориалов погибшим ВСУ и использования ТЦК в личных счетах до борьбы с беспилотниками и обнаружения хитроумных мин в Курской области.

Российское оборонное ведомство сообщает о вопиющих фактах жестокости украинских формирований в приграничных районах Курской области. По словам командира роты сапёров с позывным Порох, противник целенаправленно выбирает сво ими целями детей, используя для этого крайне коварные методы.

Были зафиксированы случаи рассыпания мягких плюшевых игрушек, внутри которых скрываются взрывные устройства. Кроме того, нацистские боевики активно применяют современные технологии, такие как 3D-печать, для создания разнообразных самодельных мин. В арсенале врага оказались устройства, которые из-за своей формы и размера получили ироничные названия пряники и помады. Также массово используются мины ПМФ-1 Лепесток, которые умело маскируют под обычные опавшие листья, что делает их практически незаметными для гражданского населения.

Более того, сапёры обнаружили взрывные механизмы, замаскированные под обычные кошельки. В освобожденных населенных пунктах Курщины специалисты извлекают большое количество заводских мин, произведенных в разных странах, включая Болгарию, Чехию, Испанию и Румынию, что подтверждает масштаб внешней поддержки киевского режима. В области военной техники также зафиксированы интересные эпизоды. В сети появилось видео уничтожения редкого экземпляра британского бронеавтомобиля Land Rover Snatch.

История этого транспортного средства показательна: изначально он был передан Украине Латвией. Однако сама Великобритания отказалась от этих машин еще много лет назад после неудачных испытаний в Ираке и Афганистане из-за крайне низкой надежности и слабой брони. Латвийская сторона, столкнувшись с теми же проблемами, решила избавиться от техники, передав её Киеву.

В итоге украинские военные также остались недовольны этими джипами, так как они требовали ежедневного ремонта и не обеспечивали должной защиты, из-за чего большинство таких машин просто гнили в гаражах, редко появляясь на передовой. На фоне технических неудач противника выделяются героические поступки российских бойцов. Штурмовик с позывным Банзай из группировки Восток проявил невероятное мастерство, сбив за один день 37 вражеских дронов, используя обычный автомат АК-74.

По словам его сослуживца Рентгена, боец применял крайне опасную тактику, выходя в открытое поле, чтобы отвлечь беспилотники на себя и уничтожать их в момент подлета. Такая меткость вызывает уважение, поскольку обычно для борьбы с дронами используются дробовики. Внутренняя ситуация на Украине характеризуется растущим уровнем социального напряжения и взаимной ненависти. Территориальные центры комплектования, или ТЦК, превратились в инструмент для сведения личных счетов.

В городе Тернополь произошел случай, когда клиент автосервиса, оставшийся недовольным качеством ремонта своего дорогого электрокара, решил отомстить коллективу СТО. Он сообщил о сотрудниках в ТЦК, после чего сотрудники центра комплектования ворвались на территорию сервиса и насильно увезли механиков на военно-врачебную комиссию. Этот поступок вызвал резкое осуждение среди местных жителей. В социальных сетях начали распространяться фотографии автомобиля обидчика с призывами уничтожить или сжечь его, что демонстрирует крайнюю степень разобщенности украинского общества.

Одновременно с этим киевский режим предпринимает попытки скрыть реальный масштаб своих человеческих потерь. В городе Гайсин Винницкой области была обнаружена аллея памяти, где размещены тысячи фотографий погибших украинских военнослужащих. Видео с этой аллеи быстро стало вирусным, вызвав шок и ужас у пользователей интернета, которые осознали истинные масштабы демографической катастрофы. Чтобы предотвратить рост числа уклонистов от мобилизации и не допустить паники среди населения, власти отдали приказ немедленно демонтировать мемориал.

Скрытие правды о потерях стало приоритетной задачей для режима, так как открытость в этом вопросе делает выполнение планов по призыву новых рекрутов практически невозможным. Таким образом, попытки замаскировать реальность лишь подтверждают критическое положение ВСУ на всех направлениях





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

СВО ВСУ ТЦК Курская Область Мобилизация

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Джина Карано сбросила 45 кг для боя с Рондой РаузиВ ночь на 17 мая Ронда Раузи и Джина Карано проведут бой на турнире лиги Джейка Пола MVP.

Read more »

Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Слава» крупно проиграла «Динамо», «Стрела-Ак Барс» против «Енисея-СТМ»С 15 по 17 мая проходят матчи третьего тура чемпионата России по регби.

Read more »

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2026 года: что ждет все знаки зодиакаЕжедневный гороскоп онлайн на воскресенье, 17 мая 2026 года. Любовь, работа, финансы, здоровье и советы астролога на день.

Read more »

«Челси» сегодня объявит о назначении Алонсо. Испанец приступит к работе 1 июля и будет участвовать в трансферах (Каве Солекол)«Челси» официально объявит о назначении Хаби Алонсо 17 мая, сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол.

Read more »

Секс-символ MMA вернулась в октагон спустя 17 лет и проиграла за 17 секундРонда Раузи победила Джину Карано на первом турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP). Встреча бывших бойцов UFC состоялась в Лос-Анджелесе.

Read more »

«Джиро д’Италия». 9-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Пиганцоли – 3-й, Эулалиу продолжает возглавлять общий зачет17 мая прошел девятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2026».

Read more »