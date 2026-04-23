Свидетельства о рождении останутся на бумаге, остальные акты гражданского состояния – в реестре

Министр юстиции объявил о переходе к реестровой системе в органах ЗАГС. Вместо свидетельств о браке, разводе и смерти будут выдаваться выписки из единого реестра. Президент поручил обеспечить непрерывную работу цифровых ресурсов.

Министр юстиции Российской Федерации объявил о масштабных изменениях в системе регистрации актов гражданского состояния, которые затронут выдачу свидетельств о рождении, браке, разводе и смерти. Согласно новым планам, свидетельство о рождении останется единственным документом, выдаваемым в бумажном виде.

Все остальные регистрации актов гражданского состояния будут оформляться посредством выписки из единого реестра, аналогично современной практике регистрации прав на недвижимость. Эта инициатива является частью более широкой программы по переходу к реестровой системе в сфере услуг, предоставляемых органами ЗАГС. Основная цель реформы – повышение удобства и доступности государственных услуг для граждан, а также оптимизация процессов хранения и обработки информации. В настоящее время получение и хранение бумажных свидетельств сопряжено с определенными трудностями и затратами.

Гражданам приходится бережно хранить оригиналы документов, а при необходимости – тратить время и средства на получение дубликатов. Переход к реестровой системе позволит избежать этих проблем. Выписки из реестра будут выдаваться оперативно и по запросу, как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, единый цифровой реестр обеспечит надежную защиту данных от утери и повреждений, а также позволит мгновенно проверять статус граждан.

Это особенно актуально в ситуациях, когда требуется подтверждение факта регистрации акта гражданского состояния, например, при оформлении социальных выплат или при устройстве на работу. Внедрение реестровой системы также предполагает интеграцию с другими государственными информационными системами, что позволит упростить взаимодействие между различными ведомствами и повысить эффективность оказания государственных услуг. Министр подчеркнул, что переход к новой системе будет осуществляться поэтапно, с учетом всех возможных рисков и особенностей. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности данных и защите персональной информации граждан.

В рамках реализации проекта планируется провести обучение сотрудников органов ЗАГС и разработать необходимые нормативные правовые акты. Важным аспектом является также информирование граждан о новых правилах и процедурах. Параллельно с объявлением о реформе в сфере ЗАГС, президент Российской Федерации поставил перед правительством задачу обеспечить бесперебойную работу социально значимых цифровых ресурсов даже в условиях ограничений доступа к сети Интернет. Глава государства подчеркнул, что граждане должны иметь возможность пользоваться важными государственными услугами и информацией независимо от внешних обстоятельств.

Это особенно актуально в периоды чрезвычайных ситуаций или при возникновении технических проблем с доступом к сети. Для решения этой задачи необходимо разработать и внедрить механизмы резервного копирования данных, обеспечить альтернативные каналы связи и создать системы защиты от кибератак. Президент поручил правительству представить конкретные предложения по обеспечению непрерывности работы социально значимых ресурсов в кратчайшие сроки. Данное поручение свидетельствует о приоритетном внимании государства к вопросам цифровой безопасности и доступности государственных услуг для всех граждан.

Реализация этих мер позволит повысить устойчивость российской цифровой инфраструктуры и обеспечить надежное функционирование государственных сервисов в любых условиях. В целом, объявленные изменения в системе регистрации актов гражданского состояния и поручение президента по обеспечению бесперебойной работы цифровых ресурсов являются важными шагами на пути к созданию современной и эффективной системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан





ЗАГС Свидетельство О Рождении Реестр Цифровизация Электронные Услуги Владимир Путин Министр Юстиции Акты Гражданского Состояния Цифровые Ресурсы Безопасность Данных

