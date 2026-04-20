Легендарная биатлонистка Светлана Ишмуратова ответила критикам размера олимпийских стипендий, назвав сумму в 60 тысяч рублей достойной поддержкой, а также призвала молодых спортсменов рисковать на трассе.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлон у Светлана Ишмуратова в недавнем интервью поделилась своими взглядами на систему государственной поддержки спорт сменов, достигнувших высоких результатов на международной арене. Основным предметом обсуждения стала так называемая олимпийская пенсия , размер которой в России составляет 60 тысяч рублей.

По мнению прославленной спортсменки, эта сумма является существенным подспорьем, позволяющим атлетам чувствовать себя уверенно после завершения профессиональной карьеры. Ишмуратова подчеркнула, что подобные выплаты следует воспринимать не как нечто само собой разумеющееся, а как акт признания заслуг со стороны государства, за который необходимо испытывать искреннюю благодарность. В своем обращении к общественности Светлана Ишмуратова акцентировала внимание на том, что для многих российских семей, проживающих как в отдаленных регионах, так и в самой столице, 60 тысяч рублей представляют собой полноценную ежемесячную заработную плату. Она призвала своих коллег по спортивному цеху не критиковать размер стипендий, напоминая, что существуют профессии и жизненные ситуации, где люди получают гораздо меньше за тяжелый повседневный труд. Для олимпийцев же такие деньги являются формой компенсации за годы изнурительных тренировок, травмы и лишения, через которые приходится проходить ради достижения пьедестала. Спортсменка выразила глубокую признательность президенту страны за создание программы, которая обеспечивает социальную защиту героев российского спорта и избавляет их от тревог о завтрашнем дне. Помимо вопросов социальной поддержки, Светлана Ишмуратова также высказалась о текущем состоянии отечественного биатлона, призвав нынешнее поколение спортсменов к большей смелости и риску на огневых рубежах. Она отметила, что современным атлетам не хватает тактики ва-банк, которая необходима для побед на самом высоком уровне. По словам Ишмуратовой, российские биатлонисты должны воспринимать внутренние турниры как полноценную замену Кубку мира, сохраняя высокий соревновательный градус даже в условиях международной изоляции. Таким образом, легендарная биатлонистка подчеркивает важность не только финансовой стабильности для спортсменов, но и их постоянного профессионального роста, требующего дисциплины, психологической устойчивости и готовности выходить за рамки привычного комфорта ради новых побед для страны





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Светлана Ишмуратова Биатлон Олимпийская Пенсия Спорт России Социальная Поддержка

United States Latest News, United States Headlines

