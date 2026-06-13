Сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Катара в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Для обоих футболистов стартовавший чемпионат мира стал четвертым в карьере. В предыдущих чемпионатах мира участвовали такие известные игроки сборной Швейцарии, как Джанлука Флоккари и Хакан Якин.

Сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Катара в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1. Для обоих футболистов стартовавший чемпионат мира стал четвертым в карьере.

По этому показателю они сравнялись с бывшими игроками национальной команды. В предыдущих чемпионатах мира участвовали такие известные игроки сборной Швейцарии, как Джанлука Флоккари и Хакан Якин. В матче с Катаром в составе сборной Швейцарии играли такие известные футболисты как, Гранит Джака, Стивен Цубер и Стивен Лихтштайнер. В составе сборной Катара играли такие известные футболисты как, Абдул-Азиз Хатем и Али Мабхут.

В предыдущих чемпионатах мира в составе сборной Катара играли такие известные футболисты как, Мансур Муатта и Хамад Али. В предыдущих чемпионатах мира в составе сборной Катара играли такие известные футболисты как, Хамад Али и Мансур Муатта. Сборная Швейцарии в предыдущих чемпионатах мира встречалась с такими командами как, сборная Германии и сборная США. В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Испании и сборная Бразилии.

В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Италии и сборная Англии. В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Португалии и сборная Франции. Сборная Катара в предыдущих чемпионатах мира встречалась с такими командами как, сборная США и сборная Португалии. В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Испании и сборная Бразилии.

В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Италии и сборная Англии. В предыдущих чемпионатах мира встречи с такими командами как, сборная Франции и сборная Германии





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