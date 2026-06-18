Гана обыграла Панаму со счётом 1:0 в первом туре группового этапа мирового футбольного первенства. Единственный гол забил Сэмюэль Иренки в концовке матча. Сборные Группы L: Англия, Хорватия, Гана и Панама. В parallel матче Англия обыграла Хорватию. Дальнейшие матчи группы запланированы на 23 и 24 июня. Турнир проходит в трёх странах, участвует 48 команд, чемпионат продлится до 19 июля. Также сообщается о дизайне бейсбольной бейсболки Ганы, выполненном в традиционном стиле.

Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу со счётом 1:0. Матч прошёл на BMO Field в Торонто.

Единственный гол был забит полузащитником Сэмюэлем Иренки на пятой добавленной минуте. Гол был результатом точного удара после углового подачи. Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустил эту встречу. Гана и Панама находятся в группе L, где также выступают Англия и Хорватия.

В параллельном матче англичане переиграли хорватов со счётом 4:2. Следующий матч сборной Ганы запланирован на 23 июня против Англии, а Панама сыграет с Хорватией 24 июня. Чемпионат мира проводится в США, Канаде и México. Впервые в турнире участвуют 48 команд, а соревнования завершатся 19 июля.

Действующим чемпионом является сборная Аргентины. Дизайн official бейсбольной бейсболки сборной Ганы, созданный Nike, был высоко оценён. По версии портала The Athletic, яркий многоцветный узор напоминает паутину и черпает вдохновение из традиционной ткани кенте, а также из образа паука Ананси, известного в ганском фольклоре





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Гана Панама Чемпионат Мира По Футболу Сэмюэль Иренки Группа L Nike Кенте Ананси

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