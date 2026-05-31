Сборная России по художественной гимнастике завоевала пять медалей на чемпионате Европы в Варне, но заняла только четвертое место в общем зачете. Российским спортсменкам будет непросто вернуться на лидирующие позиции в этом виде спорта.

Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы в Варне, завоевав пять медалей и заняв четвертое место в общем зачете. София Ильтерякова стала победительницей в упражнениях с обручем и завоевала бронзу в выступлении с мячом, а Мария Борисова добыла серебро в работе с булавами и бронзу - с лентами.

Россиюнки также заняли второе место в групповых упражнениях. Однако турнир продемонстрировал, что российским спортсменкам будет непросто вернуться на лидирующие позиции в этом виде спорта. Финалы в отдельных видах многоборья всегда считались некой утешительной концовкой любого крупного турнира: возможностью для участников что-то выиграть, если не досталось главных наград - в многоборье.

Просто мы слишком привыкли к тому, что золото в главном виде программы вплоть до Олимпийских игр в Токио доставалось преимущественно россиянкам, потому порой и воспринимали менее масштабные победы как нечто не слишком ценное. К моменту полноценного возвращения отечественных художниц на международный уровень ситуация поменялась. На самом деле она поменялась раньше, на тех же Играх в Токио, где наша страна впервые за 20 лет уступила как в личном, так и групповом многоборье.

Уже тогда было заметно, что на каком-то этапе тренеры сборной то ли чрезмерно успокоились, осознавая собственную недосягаемость длиной в шесть олимпийских циклов, то ли упустили момент, когда стали предъявлять иные требования - те, к которым лидеры оказались не готовы. Ну а два года спустя российский спорт оказался в тотальной изоляции. До Варфоломеев далековато: россиянки остались без медалей в личном многоборье, но взяли серебро и бронзу в командных видах.

Всё это Марии Борисовой и Софье Ильтеряковой нужно было нарабатывать с нуля - в тех самых видах программы, которые та же Дарья Варфоломеев, завоевавшая накануне титул абсолютной чемпионки континента, вполне могла считать для себя второстепенным. Но она так не посчитала - в воскресенье добавила к своему первому золоту еще два - в упражнениях с мячом и лентой.

В этих дисциплинах гимнастка дважды опередила Стилияну Николову, а та, в свою очередь, добыла вожделенное и такое необходимое стране-хозяйке золото, идеально отработав на ковре с булавами. Немецко-болгарское противостояние отлично обрисовало расстановку гимнастических сил, и это не просто красивая фраза. В середине августа тем же самым спортсменкам, что выступали в Варне, предстоит сражаться не только за медали чемпионата мира во Франкфурте, но и за право квалифицироваться на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Естественно, для всех лидеров именно этот турнир станет главным в сезоне.

Будь иначе, наверное, та же Варфоломеев постаралась бы забрать в Болгарии все пять наград высшей пробы. Подобные прецеденты всегда считались в гимнастике большой редкостью. Одна из причин обычно заключается в том, что в многоборье лидеры не слишком охотно идут на риск, в то время как в отдельных дисциплинах гораздо более охотно усложняют комбинации. Соответственно возрастает роль случая.

Либо нужно иметь действительно неоспоримое превосходство, какое было, например, у Варфоломеевой в 2023-м - на ЧМ-2023 в Валенсии. Благодаря тому выступлению Дарья приехала на Игры в Париж в статусе абсолютного фаворита. Был шанс собрать аналогичную коллекцию наград и на ЧМ-2025, но гимнастку подвел обруч. Этот же снаряд послужил камнем преткновения для Варфоломеевой в воскресенье в Варне: она остановилась в шаге от пьедестала, но это уже не было центральным событием - по крайней мере, в глазах отечественных болельщиков.

Потому что на вершину пьедестала в этом виде поднялась Ильтерякова. Софьи с обручем, конечно же, взбудоражило фантазии. Но, увы, так и осталось в воскресенье единственным. И заставило задуматься о том, что возвращение россиянок на прежние позиции может занять гораздо больше времени, чем хотелось бы.

В упражнении с обручами и булавами с отставанием от сборной Испании более чем в балл и только седьмое - в комбинации с пятью мячами - говорило о том же самом. За время отсутствия нашей страны в мировом спорте успело вырасти и заматереть уже совершенно другое поколение гимнасток, готовых и умеющих бороться. Особенно опасными соперниц делает то, что многие из них выросли на той системе тренировок и тех методиках, которые были в ходу в нашей стране несколько последних десятков лет.

Юлия Раскина, под началом которой много лет трудится Варфоломеева, являлась серебряным призером ОИ в Сиднее, выигрывала чемпионаты Европы и мира.





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Художественная Гимнастика Россиянки Чемпионат Европы Варна Медали Сборная России

United States Latest News, United States Headlines