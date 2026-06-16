Сборные Уругвая и Саудовской Аравии разошлись миром в стартовом туре ЧМ-2026

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Саудовской Аравии завершился вничью 1:1. Гол Максимилиано Араухо принес ничью уругвайской команде.

В стартовом туре чемпионата мира по футбол у 2026 года сборные Уругвая и Саудовской Аравии не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. Матч, прошедший на одном из стадионов в Катаре, подарил болельщикам много борьбы и несколько опасных моментов, но итоговый счет остался ничейным.

Первый тайм остался за саудовцами. Уже на 15-й минуте после быстрой контратаки форвард Саудовской Аравии открыл счет, воспользовавшись ошибкой защитника Уругвая. Хозяева (по духу) поля продолжали давить, но вратарь уругвайцев несколько раз спасал команду. В конце тайма Уругвай немного выровнял игру, но до гола дело не дошло - на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Саудовской Аравии.

Во второй половине встречи Уругвай прибавил в агрессии. На 65-й минуте Максимилиано Араухо великолепным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет - мяч после рикошета влетел в ворота. Саудовцы ответили опасными выпадами, но уругвайский кипер продолжал демонстрировать чудеса реакции. На 82-й минуте Угарте потряс штангу ворот соперника - Уругвай был близок к победе, но удача отвернулась.

В итоге ничья - закономерный исход упорного поединка. Этот результат оставляет обе команды в борьбе за выход из группы. Уругвай, имеющий более высокий рейтинг, наверняка разочарован потерей очков, но впереди еще два матча. Саудовская Аравия, напротив, может считать ничью успехом, учитывая статус соперника.

Следующие игры покажут, кто из них сможет побороться за плей-офф. Также стоит отметить, что встреча получилась богатой на фолы и желтые карточки - судья вынужден был успокаивать страсти несколько раз





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ЧМ-2026 Уругвай Саудовская Аравия Ничья Футбол

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