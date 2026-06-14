Сборная Германии обыграла Кюрасао со счетом 4:1 на чемпионате мира-2026. В этом матче немецкий тренер Юлиан Нагельсман был самым молодым тренером на турнире, а Дик Адвокат установил рекорд самого возрастного тренера за всю историю турнира.

Сборная Германии после триумфа в Бразилии в 2014 году провалила два последующих чемпионата мира, не сумев преодолеть групповой этап. В связи с этим стартовый матч против Кюрасао представлялся особенно важным, так как в предыдущих двух случаях немцы в первом круге проигрывали.

Восемь лет назад в "Лужниках" "бундестим" уступила Мексике (0:1), а в Катаре проиграла Японии (1:2). В этот раз соперник у четырехкратных чемпионов мира был попроще: результат матча сомнений почти не вызывал, а единственная интрига заключалась в итоговой разнице голов





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Сборная Германии Чемпионат Мира-2026 Кюрасао Юлиан Нагельсман Дик Адвокат История Чемпионата Мира Рекорд Тренера

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