Матвей Сафонов продолжает демонстрировать надежную игру в составе «ПСЖ», войдя в стартовый состав на матч Лиги чемпионов против «Баварии». Обзор других футбольных событий: изменения в правилах ФИФА, проблемы с VAR в Ла Лиге, тренерские перестановки и травмы игроков.

Российский вратарь Матвей Сафонов продолжает укреплять свои позиции в составе французского «Пари Сен-Жермен». Он вошел в стартовый состав команды на ответственный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», став первым номером в 19-й раз подряд.

Этот факт подчеркивает высокое доверие, которое тренерский штаб оказывает российскому голкиперу. Сафонов демонстрирует стабильную игру, не пропустив ни одного мяча в трех последних матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне он принял участие в восьми играх турнира, четыре из которых завершились «сухими» победами для «ПСЖ». Возвращение Сафонова после травмы руки, из-за которой он пропустил декабрьские матчи, стало важным фактором для команды.

Его надежная игра в воротах придает уверенности защитникам и является ключевым элементом в тактических построениях «ПСЖ». Эксперты также отмечают прогресс и потенциал российского вратаря. Бывший голкипер «ПСЖ» Бернар Лама считает, что Сафонов пока не дотягивает до уровня легендарного Льва Яшина, но обладает достаточным мастерством, чтобы внести значительный вклад в возможную победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Лама подчеркивает, что успех команды зависит не только от вратаря, но и от других ключевых игроков, таких как Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Витинья.

Американский эксперт Кайл Меола также высоко оценивает игру Сафонова, отмечая его способность вызывать доверие у защитников, в отличие от другого вратаря «ПСЖ», Люка Шевалье. Тренер Дидье Доменек также высказался о вратарской линии «ПСЖ», подчеркнув важность доверия к основному голкиперу. Помимо клубных дел, в футбольном мире обсуждаются и другие важные события. ФИФА планирует ввести новые правила на Чемпионате мира 2026 года, предусматривающие удаление игроков за прикрытие рта во время конфликтов или уход с поля в знак протеста против судейства.

В Испании глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о необходимости серьезных изменений в системе VAR, считая текущую модель неэффективной и предлагая перейти к системе запросов. Также стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино запросил для себя кортеж безопасности, аналогичный тому, который предоставляется президентам США, на время проведения конгресса Федерации. В России генеральный директор «Пари НН» заявил об увольнении главного тренера Сергея Шпилевского из-за неудовлетворительных результатов.

В Англии «Брайтон» объявил о планах строительства первого в Европе стадиона, предназначенного исключительно для женского футбола. В Германии защитник «Баварии» Дайо Упамекано заявил, что отсутствие главного тренера Томаса Компани на матче с «ПСЖ» не повлияет на характер игры команды. Российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры против Криштиану Роналду, отметив его скорость, умение и финты. Также стало известно о серьезной травме полузащитника «Халла» Матазо, порвавшего крестообразные связки колена.

В заключение, чешский тренер Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за занятие второго места в чемпионате России, считая, что при таком бюджете клуб должен был стать первым





