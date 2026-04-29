Сафонов в матче с «Баварией»: оценка 6 из 10 и ключевые спасения в полуфинале Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов получил оценку 6 из 10 за игру в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Несмотря на пропущенные голы, он совершил несколько важных спасений, которые помогли команде одержать победу со счётом 5:4.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 « ПСЖ » встретился с «Баварией» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу французской команды, но особое внимание привлёк вратарь « ПСЖ » Сафонов , который пропустил четыре мяча, но при этом совершил несколько ключевых спасений.

По мнению экспертов Footmercato, Сафонов заслуживает оценки 6 из 10 за свою игру. В начале матча он уверенно отразил угрозу, выиграв воздушную дуэль после фланговой подачи Олисе на 5-й минуте. В дальнейшем вратарь демонстрировал надёжную игру на линии ворот, остановив удар Олисе правой рукой на 20-й минуте. Сафонов также показал себя с лучшей стороны в игре ногами и на выходах, что особенно проявилось на 32-й минуте, когда он предотвратил удар Олисе.

Его своевременный выход из ворот на 62-й минуте стал решающим моментом, не позволив Диасу реализовать сольный проход. Однако в игре были и ошибки: Сафонов оказался бессилен перед пенальти Кейна на 17-й минуте, а также после мощных ударов Олисе на 41-й и Луиса Диаса на 68-й минуте. Несмотря на пропущенные голы, эксперты отмечают, что претензии к вратарю предъявить сложно, учитывая общую сложность матча.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года и за текущий сезон провёл за французский клуб 23 матча, в которых отыграл 2100 минут. За это время он пропустил 24 гола и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его игра в Лиге чемпионов и других турнирах демонстрирует как сильные стороны, так и моменты, требующие улучшения. Вратарь продолжает адаптироваться к новому клубу и высокому уровню конкуренции, но уже сейчас показывает, что способен на важные спасения в решающих матчах





