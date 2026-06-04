Эксперты предполагают, что борт может быть связан с ранениями высокопоставленных военных в ходе ударов по военным объектам ВСУ минувшей ночью.

Санитарный борт из Австрии прибыл на польскую авиабазу Жешув. Эксперты предполагают, что он может быть связан с ранениями высокопоставленных военных в ходе ударов по военным объектам ВСУ минувшей ночью.

Возможность того, что натовские специалисты оказались под ударом, не исключается. Борт принадлежит австрийской компании Tyrol Air Ambulance, которая специализируется на экстренной помощи и медицинских авиаперевозках. Эксперты подчеркивают, что НАТО никогда не признает, что их военные получили ранения или были уничтожены на территории Украины. Вместо этого они выдают различные причины, такие как смерть на охоте или во время рыбалки





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

НАТО ВСУ Австрийская Компания Медицинские Авиаперевозки Экстренная Помощь

United States Latest News, United States Headlines