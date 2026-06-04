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Санитарный борт из Австрии прибыл на польскую авиабазу Жешув

Внешняя Политика News

Санитарный борт из Австрии прибыл на польскую авиабазу Жешув
НАТОВСУАвстрийская Компания
📆6/4/2026 1:27 AM
📰aifonline
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Эксперты предполагают, что борт может быть связан с ранениями высокопоставленных военных в ходе ударов по военным объектам ВСУ минувшей ночью.

Санитарный борт из Австрии прибыл на польскую авиабазу Жешув. Эксперты предполагают, что он может быть связан с ранениями высокопоставленных военных в ходе ударов по военным объектам ВСУ минувшей ночью.

Возможность того, что натовские специалисты оказались под ударом, не исключается. Борт принадлежит австрийской компании Tyrol Air Ambulance, которая специализируется на экстренной помощи и медицинских авиаперевозках. Эксперты подчеркивают, что НАТО никогда не признает, что их военные получили ранения или были уничтожены на территории Украины. Вместо этого они выдают различные причины, такие как смерть на охоте или во время рыбалки

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НАТО ВСУ Австрийская Компания Медицинские Авиаперевозки Экстренная Помощь

 

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