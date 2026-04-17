Сандра Баллок о нейросетях в кино: «Мы должны стать друзьями с ИИ, но очень осторожно»

Известная голливудская актриса Сандра Баллок поделилась своим мнением об использовании искусственного интеллекта в кинематографе. Она подчеркнула необходимость принятия нейросетей как неотъемлемой части индустрии, но призвала к осторожному и конструктивному подходу.

Актриса Сандра Баллок , чья карьера охватывает десятилетия и включает в себя такие культовые фильмы, как «Скорость» и «Гравитация», недавно высказалась о растущем влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на киноиндустрию. Её комментарии последовали за появлением в интернете роликов, созданных с помощью ИИ, где она была изображена в образе своей героини из грядущего сиквела «Практическая магия 2». Баллок, известная своей проницательностью и способностью адаптироваться к новым тенденциям, ясно дала понять, что считает нейросети неизбежным и потенциально ценным инструментом для кинематографистов. Она подчеркнула, что индустрия не может игнорировать этот технологический сдвиг, а должна активно стремиться понять и принять его.

«Мы должны наблюдать за ИИ. Должны понимать и принимать его. Должны использовать его действительно конструктивно и творчески, стать друзьями», — заявила Баллок. Её слова отражают прагматичный взгляд на технологии, которые зачастую вызывают смешанные чувства: от восторга перед новыми возможностями до опасений по поводу потенциальных злоупотреблений. Актриса акцентировала внимание на важности осознанного применения ИИ, призывая авторов фильмов искать пути его использования во благо, для расширения творческих горизонтов и создания более захватывающих и инновационных произведений.

Однако, она также выразила необходимость крайней осторожности. «Имею в виду, мы должны быть невероятно осторожны и внимательны к нему, потому что есть люди, которые будут использовать его во зло, а не во благо», — добавила она, подчёркивая двусторонний характер прогресса. Таким образом, Баллок предлагает рассматривать ИИ не как угрозу, а как сложный, но потенциально полезный инструмент, который требует вдумчивого и ответственного подхода. Её метафора «стать друзьями в каком-то мрачном смысле» тонко намекает на необходимость балансирования между принятием и бдительностью, понимая, что даже самые передовые технологии могут быть использованы как для созидания, так и для разрушения.

Эта позиция Сандры Баллок перекликается с мнениями других влиятельных фигур в Голливуде. Ранее режиссёр Стивен Содерберг, известный своими новаторскими работами, в том числе «11 друзей Оушена», высказался о нейросетях как о новом инструменте, который он намерен активно использовать в своей работе. Содерберг уже применяет искусственный интеллект для создания документального фильма, посвящённого легендарному музыканту Джону Леннону из группы The Beatles. Это демонстрирует, что в киноиндустрии уже происходят реальные шаги по интеграции ИИ в творческий процесс, будь то для генерации визуальных эффектов, помощи в написании сценариев, анализа данных или создания уникального контента.

Учитывая что такие авторитетные деятели, как Баллок и Содерберг, выражают своё мнение, можно с уверенностью сказать, что тема искусственного интеллекта в кино будет продолжать активно обсуждаться, формируя будущее кинематографического искусства. И, возможно, именно благодаря осторожному, но открытому подходу, как предлагает Баллок, ИИ сможет стать не заменой человеческому творчеству, а его мощным союзником, открывающим новые, невиданные ранее возможности для рассказчиков и зрителей.





