В Казани начался саммит России и стран‑участниц АСЕАН, где были обсуждены вопросы совместных инвестиций, торговых барьеров и оборонного взаимодействия, а также приняты решения по укреплению экономических связей.

В Казани открылся масштабный саммит России и Ассоциации государств Юго‑Восточной Азии (АСЕАН), где присутствовали делегации из одиннадцати стран. Главной темой встречи стал вопрос расширения экономического и стратегического взаимодействия, а также укрепление совместных инфраструктурных проектов в сфере энергети­ки, транспорта и цифровой экономики.

На форуме обсуждалась возможность создания совместного инвестиционного фонда, который будет поддерживать развитие малых и средних предприятий как в России, так и в странах‑участниц АСЕАН, а также рассматривались пути снижения торговых барьеров и упрощения визовых режимов для бизнес‑туристов. Важным дипломатическим моментом стало подписание нескольких меморандумов о сотрудничестве в области обороны и кибербезопасности, что свидетельствует о растущем доверии между Москвой и странами региона





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